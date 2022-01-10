Самая популярная порноактриса в мире стала мамой

О беременности Роудс сообщила в июне 2021 года. Имя отца ребенка она называть не стала. Поклонники подозревают, что им является ее бывший избранник Майк Маджлак. С ним актриса разошлась в феврале 2021 года.

Лана опубликовала трогательное фото из больничной палаты. Для ребенка она выбрала необычное имя Мило.

ФОТО: https://www.instagram.com/stories/lanarhoades

Американская порноактриса с чешко-словенскими корнями Лана Роудс является обладательницей многочисленных наград среди звезд фильмов для взрослых. В январе 2018 года журнал Fortune поместил ее в список "Грязная дюжина: Самые популярные порнозвезды".