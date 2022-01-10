Самая популярная порноактриса в мире стала мамой
9 января лидер списка "Грязная дюжина: Самые популярные порнозвезды" 25-летняя Лана Роудс (Lanan Rhodes) стала матерью.
9 января лидер списка "Грязная дюжина: Самые популярные порнозвезды" 25-летняя Лана Роудс (Lanan Rhodes) стала матерью.
О беременности Роудс сообщила в июне 2021 года. Имя отца ребенка она называть не стала. Поклонники подозревают, что им является ее бывший избранник Майк Маджлак. С ним актриса разошлась в феврале 2021 года.
Лана опубликовала трогательное фото из больничной палаты. Для ребенка она выбрала необычное имя Мило.
Американская порноактриса с чешко-словенскими корнями Лана Роудс является обладательницей многочисленных наград среди звезд фильмов для взрослых. В январе 2018 года журнал Fortune поместил ее в список "Грязная дюжина: Самые популярные порнозвезды".
По состоянию на апрель 2021 года Лана снялась в 300 порнофильмах и сценах. Актриса ушла из профессии в 2019 году и занялась электронной коммерцией и написанием автобиографии. В 2020 году она стала креативным сотрудником компании Brazzers. С декабря 2020 года по июль 2021 года вела кулинарный подкаст 3 Girls 1 Kitchen вместе с Алексой Адамс и Оливией Дэвис.