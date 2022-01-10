Путин: в Казахстане использовали "майданные технологии"

Владимир Путин заявил, что угроза государственности в Казахстане появилась не из-за акций протеста, которые начались из-за повышения цен на топливо, а из-за того, что "ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы".

"Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, - это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, - это совершенно другие люди и у них другие цели.

При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов", - сказал Путин.

Он согласился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который говорил, что на страну напали "террористы". Путин считает, что в Казахстане действовали хорошо организованные группы боевиков, которые прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала протестов задержаны 7939 человек.

Напомним, неделю назад в Казахстане начались протесты в связи с резким повышением цен на сжиженный газ. 5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны.