В коробках с бананами нашли наркотики на сумму 30 миллионов евро

Видео: В Латвию в ящиках с бананами ввезли около 168 кг наркотиков

Экспертиза по определению точного объема груза продолжается, но ранее обнаруженные наркотики имеют высокий уровень чистоты.

В конце прошлого года полиция сообщила СМИ, что конкретная партия бананов была получена из Южной Америки для продажи не только в Латвии, но и за границей. В то время полиция не называла конкретные страны, но Гравите подтвердила, что в конце прошлого года грузы с кокаином, спрятанные в коробках с бананами, также были обнаружены в Польше и Чехии.

Как сообщалось, предполагаемый груз кокаина, ввезенный в Латвию в коробках с бананами из Южной Америки, мог быть "ошибкой логистики".

23 декабря в полицию обратилась служба безопасности торговой сети Maxima, сообщив, что в Риге в двух торговых точках в коробках с бананами обнаружены пакеты с белым порошком.