Пн, 10.01.2022
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Валия Грундане, пенсионерка

В коробках с бананами нашли наркотики на сумму 30 миллионов евро

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Стоимость ввезенной в Латвию партии кокаина в коробках c бананами оценивается примерно в 30 миллионов евро, подтвердила LETA Симона Гравите, начальник отдела по связям с общественностью Государственной полиции.

Видео: В Латвию в ящиках с бананами ввезли около 168 кг наркотиков 

Экспертиза по определению точного объема груза продолжается, но ранее обнаруженные наркотики имеют высокий уровень чистоты.

В конце прошлого года полиция сообщила СМИ, что конкретная партия бананов была получена из Южной Америки для продажи не только в Латвии, но и за границей. В то время полиция не называла конкретные страны, но Гравите подтвердила, что в конце прошлого года грузы с кокаином, спрятанные в коробках с бананами, также были обнаружены в Польше и Чехии.

Как сообщалось, предполагаемый груз кокаина, ввезенный в Латвию в коробках с бананами из Южной Америки, мог быть "ошибкой логистики".

23 декабря в полицию обратилась служба безопасности торговой сети Maxima, сообщив, что в Риге в двух торговых точках в коробках с бананами обнаружены пакеты с белым порошком.

Управление по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с территориальными подразделениями полиции провело процессуальные действия, в результате которых было изъято 168 упаковок с веществом. 


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