Народного артиста Леонида Куравлева госпитализировали

Сообщается, что Леонид Куравлев находится в реанимации в тяжелом состоянии. При этом у него не Covid-19, актер сдавал тесты дважды: 6 и 9 января, оба результата - отрицательные.

Народного артиста РСФСР госпитализировали 5 января. Приехавшие за ним в один из московских пансионатов врачи диагностировали у актера температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89%.

Известно, что в последнее время Леонид Куравлев страдал от гипертонии: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом он внезапно упал в обморок.