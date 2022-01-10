Народного артиста Леонида Куравлева госпитализировали

Сообщается, что Леонид Куравлев находится в реанимации в тяжелом состоянии. При этом у него не Covid-19, актер сдавал тесты дважды: 6 и 9 января, оба результата - отрицательные.
Народного артиста РСФСР госпитализировали 5 января. Приехавшие за ним в один из московских пансионатов врачи диагностировали у актера температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89%.
Известно, что в последнее время Леонид Куравлев страдал от гипертонии: у него часто кружилась голова, да и общее состояние было неважным. Летом он внезапно упал в обморок.
После смерти любимой жены Нины, с которой Куравлев прожил более полувека, актер стал затворником, перестал сниматься и поддерживать контакты с друзьями.