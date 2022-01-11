Распался брак патронессы "Рижского бала" Натали Тумшевиц

"Да, мы с Кристапом больше не вместе", - подтвердила Натали в беседе с Privātā Dzīve, отметив, что после развода они сохранили дружеские отношения.

"Мы просто не выдержали период коронавируса и не смогли сохранить отношения. Мы договорились развестись, потому что так будет лучше для нас обоих. Жизнь продолжается", - подчеркнула патронесса "Рижского бала".

Напомним, Натали и Кристапс поженились в сентябре 2017 года после года романтических отношений.