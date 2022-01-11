Вт, 11.01.2022
Люди, когда не ощущают, что идет война, начинают думать, что ее нет Ольга Татаренко, уехала из Луганска
Ольга Татаренко, уехала из Луганска

Распался брак патронессы "Рижского бала" Натали Тумшевиц

ФОТО: Eduards Paņičevs/Pavels Anks

Пандемия коронавируса положила конец четырехлетнему браку Натали Тумшевиц, покровительницы "Рижского бала", и Кристапа Эрглиса, бизнесмена, работающего в сфере медицины.

"Да, мы с Кристапом больше не вместе", - подтвердила Натали в беседе с Privātā Dzīve, отметив, что после развода они сохранили дружеские отношения.

"Мы просто не выдержали период коронавируса и не смогли сохранить отношения. Мы договорились развестись, потому что так будет лучше для нас обоих. Жизнь продолжается", - подчеркнула патронесса "Рижского бала".

Напомним, Натали и Кристапс поженились в сентябре 2017 года после года романтических отношений.

Галерея: Свадьба Натали и Кристапа


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