Распался брак патронессы "Рижского бала" Натали Тумшевиц
Пандемия коронавируса положила конец четырехлетнему браку Натали Тумшевиц, покровительницы "Рижского бала", и Кристапа Эрглиса, бизнесмена, работающего в сфере медицины.
Пандемия коронавируса положила конец четырехлетнему браку Натали Тумшевиц, покровительницы "Рижского бала", и Кристапа Эрглиса, бизнесмена, работающего в сфере медицины.
"Да, мы с Кристапом больше не вместе", - подтвердила Натали в беседе с Privātā Dzīve, отметив, что после развода они сохранили дружеские отношения.
"Мы просто не выдержали период коронавируса и не смогли сохранить отношения. Мы договорились развестись, потому что так будет лучше для нас обоих. Жизнь продолжается", - подчеркнула патронесса "Рижского бала".
Напомним, Натали и Кристапс поженились в сентябре 2017 года после года романтических отношений.
Галерея: Свадьба Натали и Кристапа