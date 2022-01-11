Вт, 11.01.2022
Это история успеха, что данный груз был изъят из нелегального оборота, и это можно считать показателем профессионализма полиции Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции
Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции
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Павлютс уходит на "удаленку": он стал контактным лицом

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал контактным лицом зараженного Covid-19. Об этом сам министр сообщил в Twitter.

"Итак, я стал контактным лицом, вирус нашел дорогу из детского сада в наш дом. Я ревакцинирован, тест отрицательный, самочувствие хорошее, но какое-то время я буду работать удаленно", - написал политик.

Павлютс также призвал жителей к ревакцинации: "Заболеваемость Covid-19 быстро растет, болезнь может достигнуть каждой семьи".

Министр отметил, что сам он сделал лабораторный ПЦР-тест.


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