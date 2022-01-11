Павлютс уходит на "удаленку": он стал контактным лицом
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал контактным лицом зараженного Covid-19. Об этом сам министр сообщил в Twitter.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс стал контактным лицом зараженного Covid-19. Об этом сам министр сообщил в Twitter.
"Итак, я стал контактным лицом, вирус нашел дорогу из детского сада в наш дом. Я ревакцинирован, тест отрицательный, самочувствие хорошее, но какое-то время я буду работать удаленно", - написал политик.
Павлютс также призвал жителей к ревакцинации: "Заболеваемость Covid-19 быстро растет, болезнь может достигнуть каждой семьи".
Министр отметил, что сам он сделал лабораторный ПЦР-тест.