Лепс переспал с Барановской, а МакSим может потребоваться пересадка легкого?

В интервью изданию "Комсомольская правда" певица Милена Дейнега назвала причину, по которой супруга решилась развестись с Лепсом. Так, по ее словам, жену Григория Лепса раздражала его близкая дружба с телеведущей Юлией Барановской.

Ходят слухи, что у артиста действительно роман с коллегой. Якобы скандалы из-за тесной дружбы были уже и ранее. Дейнега уверена, что развод якобы случился из-за того, что Лепс переспал с Барановской.

Григорий Лепс ФОТО: Пресс-фото

Впрочем, Юлия Барановская лишь смеется над слухами о романе с Лепсом. Она напомнила журналистам, что ранее ей приписывали отношения с Максимом Галкиным, Александром Васильевым и Кириллом Туриченко.

Напомним, Григорий Лепс развелся с женой 20 декабря 2021 года. На заседании в суде был только представитель истца - супруги певца. От Григория Лепса в суд поступило только согласие на развод.

В желтой прессе часто появляются различные версии о состоянии звезд, которые перенесли тяжелые заболевания. Так, источники, знакомые с историей болезни певицы МакSим, утверждают, что звездной исполнительнице в самое ближайшее время якобы может понадобиться пересадка легкого. Одно из них так до конца и не восстановилось после болезни. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

"Говорят, у нее там легочная ткань осталась в минимальном количестве. Большая часть выключена из вентиляции. МакSим советуют сделать пересадку легкого, поскольку восстановить разрушенные болезнью ткани практически невозможно", - цитирует анонимный источник издание.

Но есть мнение, что певица, скорее всего, сможет со временем петь. Связки у нее работают.

МакSим ФОТО: Кадр из видео