Гобземс сообщил, что заразился коронавирусом. Опять
Политик сообщил, что заразился коронавирусом в начале января. Он указал, что одним из симптомов у него была высокая температура, но в целом он чувствует себя хорошо.
Политик сообщил, что заразился коронавирусом в начале января. Он указал, что одним из симптомов у него была высокая температура, но в целом он чувствует себя хорошо.
Гобземс отметил, что ему еще несколько дней нужно находиться на самоизоляции.
Напомним, Гобземс уже болел коронавирусом, это произошло в октябре прошлого года.
Стоит отметить, что 11 января о том, что стал контактным лицом, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
"Итак, я стал контактным лицом, вирус нашел дорогу из детского сада в наш дом. Я ревакцинирован, тест отрицательный, самочувствие хорошее, но какое-то время я буду работать удаленно", - написал политик.