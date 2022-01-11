Вт, 11.01.2022
Это история успеха, что данный груз был изъят из нелегального оборота, и это можно считать показателем профессионализма полиции Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции
Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции

Гобземс сообщил, что заразился коронавирусом. Опять

Алдис Гобземс ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Политик сообщил, что заразился коронавирусом в начале января. Он указал, что одним из симптомов у него была высокая температура, но в целом он чувствует себя хорошо.

Гобземс отметил, что ему еще несколько дней нужно находиться на самоизоляции.

Напомним, Гобземс уже болел коронавирусом, это произошло в октябре прошлого года.

Стоит отметить, что 11 января о том, что стал контактным лицом, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Итак, я стал контактным лицом, вирус нашел дорогу из детского сада в наш дом. Я ревакцинирован, тест отрицательный, самочувствие хорошее, но какое-то время я буду работать удаленно", - написал политик.


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