Алдис Гобземс заразился Covid-19
Одиозный политик Алдис Гобземс сообщил в Facebook, что заразился Covid-19, пишет портал Apollo.
Одиозный политик Алдис Гобземс сообщил в Facebook, что заразился Covid-19, пишет портал Apollo.
Политик разместил в соцсети скриншот, на котором виден результат теста на Covid-19, оказавшийся положительным.
Ранее передача Nekā personīga сообщила, что среди заразившихся коронавирусом - политики Юрис Юрашс, Карлис Шадурскис и Мартиньш Бондарс.
Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что после визита в Швецию Covid-19 был обнаружен у президента Эгила Левитса.