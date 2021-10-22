Пт, 22.10.2021
При средних показателях, когда вакцинируется 4490 человек в день, мы можем достичь охвата вакцинацией в 75% примерно за 81 день, то есть ориентировочно к 9 января следующего года. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Алдис Гобземс заразился Covid-19

Aldis Gobzems ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Одиозный политик Алдис Гобземс сообщил в Facebook, что заразился Covid-19, пишет портал Apollo.

Политик разместил в соцсети скриншот, на котором виден результат теста на Covid-19, оказавшийся положительным.

Ранее передача Nekā personīga сообщила, что среди заразившихся коронавирусом - политики Юрис Юрашс, Карлис Шадурскис и Мартиньш Бондарс.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что после визита в Швецию Covid-19 был обнаружен у президента Эгила Левитса.


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