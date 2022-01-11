Артемий Троицкий побреется налысо из-за Лукашенко
Известный музыкальный критик Артемий Троицкий проиграл пари и намерен в ближайшее время подстричься налысо. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "И Грянул Грэм".
Известный музыкальный критик Артемий Троицкий проиграл пари и намерен в ближайшее время подстричься налысо. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "И Грянул Грэм".
Троицкий ранее заявил, что если Лукашенко не уйдет с поста до конца 2021 года, то он побреется налысо. После нового года критик получил сотни сообщений с вопросом, когда же это произойдет.
Когда именно журналист планирует совершить символический акт избавления от собственных волос он не сказал, но пообещал, что это произойдет в ближайшее время.
Видео: Запись эфира "И Грянул Грэм" с Артемием Троицким