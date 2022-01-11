Вт, 11.01.2022
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Артемий Троицкий побреется налысо из-за Лукашенко

Артемий Троицкий ФОТО: AFP

Известный музыкальный критик Артемий Троицкий проиграл пари и намерен в ближайшее время подстричься налысо. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "И Грянул Грэм".

Троицкий ранее заявил, что если Лукашенко не уйдет с поста до конца 2021 года, то он побреется налысо. После нового года критик получил сотни сообщений с вопросом, когда же это произойдет.

"Я, честно говоря, уже и забыл об этом, но зрители напомнили. Ну что же – слово дал, надо держать. Мне не жалко своих волос, они отрастут, а вот белорусов жалко – то что им приходится жить в таких условиях. С Лукашенко", - сказал Троицкий.

Когда именно журналист планирует совершить символический акт избавления от собственных волос он не сказал, но пообещал, что это произойдет в ближайшее время.

Видео: Запись эфира "И Грянул Грэм" с Артемием Троицким


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