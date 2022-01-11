Артемий Троицкий побреется налысо из-за Лукашенко

"Я, честно говоря, уже и забыл об этом, но зрители напомнили. Ну что же – слово дал, надо держать. Мне не жалко своих волос, они отрастут, а вот белорусов жалко – то что им приходится жить в таких условиях. С Лукашенко", - сказал Троицкий.