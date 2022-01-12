Ср, 12.01.2022
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Милда, пирожки и флаг: Латвия упоминается в популярном американском мультсериале

В новой серии американского мультсериала "Закусочная Боба", которая вышла 9 января, упоминается Латвия. 

Об этом сообщили самые наблюдательные зрители в социальных сетях.

"В последней серии Bob’s Burgers есть Латвия и пирожки", - написал пользователь Twitter. Другой указал, что на ломаном языке было произнесено слово pīrādziņi.

"Закусочная Боба" - американский анимационный телевизионный ситком, созданный Лореном Бушаром для телекомпании FOX. Сериал предназначен для взрослой аудитории и показывается с 2011 года.

Это далеко не первый раз, когда Латвия упоминается в западной поп-культуре.


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