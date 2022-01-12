Милда, пирожки и флаг: Латвия упоминается в популярном американском мультсериале
В новой серии американского мультсериала "Закусочная Боба", которая вышла 9 января, упоминается Латвия.
В новой серии американского мультсериала "Закусочная Боба", которая вышла 9 января, упоминается Латвия.
Об этом сообщили самые наблюдательные зрители в социальных сетях.
"В последней серии Bob’s Burgers есть Латвия и пирожки", - написал пользователь Twitter. Другой указал, что на ломаном языке было произнесено слово pīrādziņi.
Pēdējā Bob's Burgers sērijā ir Latvija un pīrādziņi pic.twitter.com/kOZQt7vE33— Reinis Ivanovs (@slikts) January 10, 2022
Piirazinni [ar itāļu akcentu bija] 😄— Elisia Anna (@elisianna3) January 11, 2022
"Закусочная Боба" - американский анимационный телевизионный ситком, созданный Лореном Бушаром для телекомпании FOX. Сериал предназначен для взрослой аудитории и показывается с 2011 года.
Это далеко не первый раз, когда Латвия упоминается в западной поп-культуре.