Какое кино - будет? 20 самых ожидаемых фильмов 2022 года

Давайте признаемся, 2021 год был не самым успешным для кинематографа. Кинотеатры начали сдавать под напором стримингов, да и в пандемию ходить смотреть фильмы готовы далеко не все.

Многие большие режиссеры сняли новые картины, но слишком мало из них действительно задели и вдохновили массового зрителя.

Однако ведущие подкаста "Кина - будет!" с оптимизмом смотрят вдаль. Каждый из них выбрал по 10 фильмов, которые ждут с нетерпением. Место здесь найдется всему: и новому блокбастеру от Marvel (с привычными спорами о его ценности), и мультикам от Pixar, и экранизациям Уильяма Шекспира, Агаты Кристи и Виктора Пелевина (в одной из главных ролей - Оксимирон!).