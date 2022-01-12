Ср, 12.01.2022
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Инна, пенсионерка, старшая по дому

Какое кино - будет? 20 самых ожидаемых фильмов 2022 года

Новый год наступил, а значит - время для нового выпуска подкаста "Кина - будет!"! Пока мы отдыхаем от громких премьер, самое время обратить свой взгляд в будущее и помечтать о том, что нас ждет в новом году: от многомиллионных блокбастеров до малоизвестных имен.

Давайте признаемся, 2021 год был не самым успешным для кинематографа. Кинотеатры начали сдавать под напором стримингов, да и в пандемию ходить смотреть фильмы готовы далеко не все.

Многие большие режиссеры сняли новые картины, но слишком мало из них действительно задели и вдохновили массового зрителя.

Однако ведущие подкаста "Кина - будет!" с оптимизмом смотрят вдаль. Каждый из них выбрал по 10 фильмов, которые ждут с нетерпением. Место здесь найдется всему: и новому блокбастеру от Marvel (с привычными спорами о его ценности), и мультикам от Pixar, и экранизациям Уильяма Шекспира, Агаты Кристи и Виктора Пелевина (в одной из главных ролей - Оксимирон!).

Как могли заметить самые внимательные из вас - год наступил двадцать второй, а фильмов названо только двадцать. Так что еще два - с вас, дорогие зрители, оставляйте свои варианты в комментариях.


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