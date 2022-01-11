ФОТО: Rīgas Stradiņa universitāte

В субботу, 8 января, скончался многолетний врач Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS), доцент Рижского университета Страдиня (RSU), ученый Латвийского института экспериментальной и клинической медицины, руководитель Лаборатории питания, диетолог, доктор медицинских наук Зигурд Зариньш, сообщает RSU.

Зариньш в 1962 году окончил медицинский факультет RMI. Он проводил исследования по метаболизму витаминов и по проблеме ожирения.

С 1969 по 1993 год, помимо исследовательской работы в области питания, Зариньш работал гастроэнтерологом, с 1995 по 1997 год руководил лабораторией питания, а с 1999 по 2009 год работал в лаборатории питания RSU.

С 2009 по 2014 год Зариньш работал на кафедре спорта, питания и педагогики реабилитационного факультета RSU, а с 2014 года был его доцентом.

В 2015 году Зариньш получил Премию здоровья Латвийской ассоциации врачей за вклад в здравоохранение.