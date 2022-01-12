Журнал: Актер Андрис Берзиньш выступил в пансионате на Рождество без сертификата Covid-19

В Салацгривском доме престарелых Sprīdīši все 16 жильцов заразились омикрон-штаммом, сообщила 4 января исполняющая обязанности руководителя учреждения Илзе Элсте.

Элсте призналась, что на Рождество один из постояльцев без разрешения на сутки уходил отмечать праздник за пределы дома престарелых. Он был одним из первых, чей тест дал положительный результат на Covid-19. В конце года у одной из сиделок был обнаружен омикрон-штамм.

"К счастью, у всех постояльцев заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно.

Лицам, осуществляющим уход, у которых болезнь протекает без симптомов, чтобы защитить от заболевания их близких, предоставлено жилье в доме престарелых", - сказала Элсте.

Latvijas Radio сообщило, что для постояльцев этого центра и постояльцев двух других домов престарелых в Доме культуры Поциемса было организовано специальное рождественское мероприятие. В тот вечер перед ними выступил актер Андрис Берзиньш, который в настоящее время известен как противник вакцинации против Covid-19. Десять заболевших получили положительный результат через неделю после мероприятия. В двух других домах социального ухода после мероприятия не было обнаружено никаких случаев заражения.

Илзе Элсте не связывает заражение с этим мероприятием. "Нет, точно нет. Пришел сотрудник с симптомами, а потом у них тесты показали положительный результат. Сначала пять человек заболели, потом на следующий день сдали настоящие тесты, тогда уже у десяти человек были положительные результаты", - пояснила она Latvijas Radio.

На вопросы журнала Kas Jauns о праздничном мероприятии руководитель Дома культуры Поциемса Айя Романцане ответила: "На мероприятии, организованном Домом культуры в Поциемсе, были соблюдены все меры эпидемиологической безопасности".

Однако она отказалась комментировать, предоставил ли актер Берзиньш сертификат Covid-19: "Что касается вашего вопроса, я не вправе предоставлять информацию о медицинских данных третьего лица и нарушать право человека на неприкосновенность частной жизни".