Чт, 13.01.2022
Европа движется к обязательной вакцинации. Есть страны, которые ввели обязательную вакцинацию лиц старше 50 лет. Дискуссии продолжаются. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Что теперь ищут в Google жители Латвии? Чайный гриб!

Иллюстративное фото ФОТО: Ziņu medija "Apollo.lv" kolāža

Эпидемиолог Никита Троянский в своем профиле в Twitter опубликовал изображение, на котором видна последняя актуальная информация в Google. Самые популярные ключевые слова в поиске в 2022 году в Латвии - Jēzus (Иисус) и tējas sēne ("чайный гриб").

"Beatles в 1966-м: мы популярнее Иисуса 

Чайный гриб в 2022-м: подержи мое пиво"

"Инвестируйте в чайный гриб!" 

 "Подождите... Почему чайный гриб так актуален? Моя мама буквально только что начала в какой-то посуде растить такой". 

Контекст

В четверг, 6 января, в социальных сетях было распространено интервью, в котором прозвучала дезинформация о Covid-19. Государственное агентство лекарств (ZVA) сообщало, что дезинформация была обнаружена в видеоинтервью врача из Латвийского центра морской медицины Гунты Вилере. Речь в интервью шла в том числе о чайном грибе. 

Эпидемиолог и специалист отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский - активный пользователь соцсетей. Каждую неделю он публикует актуальную информацию о последних тенденциях, связанных с Covid-19 в Латвии. 


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