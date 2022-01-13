Что теперь ищут в Google жители Латвии? Чайный гриб!

"Beatles в 1966-м: мы популярнее Иисуса

Чайный гриб в 2022-м: подержи мое пиво"

Beatles in 1966: we are more popular than Jesus

Tējas sēne in 2022: hold my beer😎 pic.twitter.com/yIlXEyzB0G — Ņikita Trojanskis (@nikitatr1) January 12, 2022

"Инвестируйте в чайный гриб!"

"Подождите... Почему чайный гриб так актуален? Моя мама буквально только что начала в какой-то посуде растить такой".

Pag...pag.... Kāpēc tējas sēne ir tik aktuāla? Mana mamma literally tikko sāka kaut kādā traukā audzēt tādu. — ReyMoe (@ReimoJekabson) January 12, 2022

Контекст В четверг, 6 января, в социальных сетях было распространено интервью, в котором прозвучала дезинформация о Covid-19. Государственное агентство лекарств (ZVA) сообщало, что дезинформация была обнаружена в видеоинтервью врача из Латвийского центра морской медицины Гунты Вилере. Речь в интервью шла в том числе о чайном грибе.