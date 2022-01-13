Что теперь ищут в Google жители Латвии? Чайный гриб!

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Чайный гриб в 2022-м: подержи мое пиво"
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Контекст
В четверг, 6 января, в социальных сетях было распространено интервью, в котором прозвучала дезинформация о Covid-19. Государственное агентство лекарств (ZVA) сообщало, что дезинформация была обнаружена в видеоинтервью врача из Латвийского центра морской медицины Гунты Вилере. Речь в интервью шла в том числе о чайном грибе.
Эпидемиолог и специалист отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Никита Троянский - активный пользователь соцсетей. Каждую неделю он публикует актуальную информацию о последних тенденциях, связанных с Covid-19 в Латвии.