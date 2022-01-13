Лично против Путина: какими могут быть новые санкции США?

Меры, предложенные Сенатом, предусматривают введение санкций в отношении президента России Владимира Путина - замораживание его активов в США и запрет на въезд в страну.

Ожидается, что такие же санкции будут введены в отношении ряда других российских должностных лиц, в том числе премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны, а также ряда высокопоставленных офицеров российских вооруженных сил.

В случае нового вторжения России США также планируют ввести санкции как минимум в отношении трех крупных российских банков, внешнего долга России и газопровода "Северный поток - 2".

Проект также предусматривает, что Министерство финансов США, Госдеп и спецслужбы будут обязаны опубликовать подробный отчет об активах Путина, его родственников и близких.

Санкции также могут быть наложены на родственников Путина и российских олигархов. По информации The Washington Post, Белый дом поддерживает новый проект санкций.

Тем временем Кремль заявил, что этот план равносилен инициативе по разрыву отношений, за которой последует адекватный ответ.

"Это попытка давления на Москву. Оно явно бессмысленное, потому что речь идет о санкциях, которые по сути и с учетом неизбежного адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе о разрыве отношений", - сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Москва, заявил Песков, крайне негативно относится к подобным проявлениям.

"Они не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений, не способствуют созданию конструктивной атмосферы в продолжении этих трехэтапных переговоров. Сегодня будет третий этап, завершающий эту стадию", - сказал Песков.

Россия пока не планирует реагировать на новый проект санкций.