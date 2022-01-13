Чт, 13.01.2022
Если Россия серьезно относится к диалогу, то его необходимо продолжать. Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии
Эдгар Ринкевич, глава МИД Латвии
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  • "Президент, хватит раздражать народ!": Андрис Рейзенбергс возмущен повышением зарплаты Левитса
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"Президент, хватит раздражать народ!": Андрис Рейзенбергс возмущен повышением зарплаты Левитса

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Андрис Рейзенбергс, бармен и чемпион мира по приготовлению коктейлей, выразил возмущение изданию Privātā Dzīve по поводу повышения зарплаты президента Латвии Эгила Левитса.

"Я действительно возмущен, это ужас! Это не президент Латвии, который имеет право повышать себе зарплату в то время, когда народ страдает и многим нечего есть. Это совершенно неправильно. Это доказывает - он живет в другой реальности, не вместе со своим народом, он не на своем месте, и его не волнуют люди. Меня это очень печалит и раздражает. 

Советники президента не могли сказать, что повышение зарплаты - плохая идея? Левитс, однако, не самый бедный человек в стране. Президент, хватит раздражать народ!

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Дайте мне номер вашего счета, и я зачислю вам 50 евро на представительские расходы, покупку ручки и блокнота, если вы не можете себе это позволить с вашей зарплатой. Я выставлюсь! Отдайте эти деньги людям, которым нечего есть", - говорит Рейзенбергс.

Он считает, что было бы правильно, если бы президент отказался от своей зарплаты в начале пандемии и пожертвовал ее самым бедным, тем, кому нечего есть и тем, кто потерял работу из-за пандемии Covid-19.


 

Уже сообщалось, в этом году президент Эгил Левитс в качестве зарплаты будет получать 6260 евро в месяц (до уплаты налогов). Еще 1252 евро в месяц главе государства полагается на представительские расходы. 


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