"Президент, хватит раздражать народ!": Андрис Рейзенбергс возмущен повышением зарплаты Левитса

"Я действительно возмущен, это ужас! Это не президент Латвии, который имеет право повышать себе зарплату в то время, когда народ страдает и многим нечего есть. Это совершенно неправильно. Это доказывает - он живет в другой реальности, не вместе со своим народом, он не на своем месте, и его не волнуют люди. Меня это очень печалит и раздражает.

Советники президента не могли сказать, что повышение зарплаты - плохая идея? Левитс, однако, не самый бедный человек в стране. Президент, хватит раздражать народ!

Дайте мне номер вашего счета, и я зачислю вам 50 евро на представительские расходы, покупку ручки и блокнота, если вы не можете себе это позволить с вашей зарплатой. Я выставлюсь! Отдайте эти деньги людям, которым нечего есть", - говорит Рейзенбергс.

Он считает, что было бы правильно, если бы президент отказался от своей зарплаты в начале пандемии и пожертвовал ее самым бедным, тем, кому нечего есть и тем, кто потерял работу из-за пандемии Covid-19.



