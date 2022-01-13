Президент: баррикады 1991 года стали свидетельством национальной воли нашего народа
Баррикады 1991 года были свидетельством национальной воли нашего народа, убежден президент Эгил Левитс.
Баррикады 1991 года были свидетельством национальной воли нашего народа, убежден президент Эгил Левитс.
Как сообщила руководитель медиа-центра Канцелярии президента Юстине Дейчмане, в четверг, 13 января, Левитс посетил фотовыставку "Вспоминая баррикады 1991 года", которая размещена в сквере у памятника Свободы и на Домской площади. Масштабный фоторепортаж знакомит с баррикадами 1991 года в Риге и Латвии и их участниками. Выставка открыта до 25 января.
По заявлению главы государства, баррикады стали решающим моментом для Латвии - быть или не быть. По его словам, то, что было сделано на баррикадах, - немыслимо и удалось, потому что люди объединились для своей страны.
"Мы можем поблагодарить участников баррикад за то, что сегодня у нас есть Латвийское государство", - подчеркнул Левитс.
Агентство LETA уже писало, что организованные Народным фронтом Латвии баррикады, в которых участвовали защитники независимости Латвии со всех регионов, стали уникальным примером ненасильственного сопротивления.
Баррикады в Риге начали возводить вечером 13 января 1991 года. Их целью было защитить здание Верховного Совета, телевидения, мосты через Даугаву и другие стратегически важные объекты.
ОМОН начал действовать 16 января, но самые кровавые события произошли 20 января, когда ОМОН попытался захватить здание Министерства внутренних дел. В то же время в результате обстрела у моста Вецмилгрависа погиб водитель Министерства сообщения Роберт Мурниекс.
Места упокоения погибших во время баррикад в настоящее время находятся на Втором лесном кладбище в Риге, где похоронены Андрис Слапиньш, Эдийс Риекстиньш, Сергей Кононенко, Юрис Подниекс и Гвидо Звайгзне.
С 1997 года 20 января отмечается как день памяти защитников баррикад.
Галерея: Фотовыставка "Вспоминая баррикады 1991 года"