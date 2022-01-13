ООН и ЕС критикуют Латвию за ситуацию на границе с Беларусью

Комиссар сказала, что напряженность на границе значительно снизилась, и ЕС помог репатриировать около 5000 нелегальных иммигрантов из белорусской столицы Минска, но мигранты все еще находятся в лесу на границе.

"Люди по-прежнему имеют право искать убежища, они по-прежнему имеют право на доступ к процессу предоставления убежища. Мы по-прежнему должны быть верны нашим ценностям и нашему соглашению", - сказала Йоханссон.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима белорусского диктатора Александра Лукашенко с весны прошлого года предпринимались попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

Литва и Польша объявили чрезвычайное положение на границе с Беларусью и изменили свои законы о предоставлении убежища, чтобы нелегальным иммигрантам, которым удалось пересечь границу, было сложнее оставаться в странах ЕС.

Голубева: Латвия соблюдает международные нормы в отношении иммигрантов, которые находятся в опасных для жизни обстоятельствах

Латвия действовала в соответствии с законами Латвии и Европейского союза (ЕС) в иммиграционном кризисе и соблюдает международные нормы в отношении иммигрантов, находящихся в опасных для жизни условиях, сообщила агентству LETA министр внутренних дел Латвии Мария Голубева ("Для развития/За!").

В четверг официальные лица ЕС и агентства ООН по делам беженцев заявили, что Латвия, Литва и Польша продолжают использовать "сомнительные методы" для предотвращения пересечения нелегальными иммигрантами своей границы с Белоруссией и в том числе не пропускают организации, которые стараются оказать помощь мигрантам, застрявшим в приграничных районах.

"Даже в этой опасной и сложной ситуации, с которой столкнулись эти три государства-члена ЕС, им нужны законы, в соответствии с которыми отпор мигрантам не принимается и не легализуется", - заявила Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Комментируя вышеизложенное, Голубева отметила, что она не ознакомилась подробно с заявлениями представителей ООН и ЕС, однако правительство и пограничники Латвии действуют в соответствии с законодательством Латвии и ЕС, и прошлым летом правительство решило объявить чрезвычайную ситуацию в Латгалии в связи с тем, что она действительно неординарна.

"Это решение основано как на реальности, так и на нашей ответственности по защите внешних границ ЕС. Мы также очень внимательно относимся к тому, чтобы пограничники соблюдали все международные договоренности, т.е. подход должен быть индивидуальным и людям, находящимся в опасных для жизни условиях, нужно оказывать помощь. Это добросовестно и делают пограничники", - указала министр.

Голубева напомнила, что по гуманитарным причинам часть иммигрантов была допущена в Латвию, но большая часть этих людей добровольно изъявила желание вернуться в страну своего проживания, в основном, в Ирак.

"Мы оцениваем, не грозит ли какая-либо опасность людям, находящимся у нашей границы. Если опасность есть, то принимается решение о пропуске этих людей в Латвию и затем соответствующим образом решается вопрос о применении дальнейших процедур", - сказал министр.

Это не первый раз, когда Йоханссон делает противоречивые заявления. В ноябре прошлого года еврокомиссар заявила членам комитета по гражданским свободам Европарламента, что Европейская комиссия (ЕК), вероятно, призовет Польшу, Латвию и Литву внести поправки в законы, в соответствии с которыми нелегальные иммигранты, пытающиеся пересечь границу, вытесняются назад в Белоруссию.

В то время заявление еврокомиссара подвергли резкой критике латвийские официальных лица, например, министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!"). Если такие заявления исходят от профильного комиссара, то в ЕК до сих пор толком не понимают, что происходит на внешних границах ЕС и вообще не имеют понятия о геополитике в целом, сказал тогда Пабрикс.

Как уже сообщалось, в среду, 12 января, пограничники предотвратили 42 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа прошлого года предотвращено незаконное пересечение государственной границы 4596 лицами.

С момента введения чрезвычайной ситуации по гуманитарным соображениям было позволено пересечь границу 104 лицам, а задержаны с тех пор 456 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября прошлого года чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.