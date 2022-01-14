Пт, 14.01.2022
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Неизвестный пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

ФОТО: https://www.instagram.com/sknvlv/

Полотно художницы Анны Лепорской страховой стоимостью 75 миллионов рублей (864 тысячи евро) подверглось нападению в екатеринбургском Ельцин Центре: неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине. Об этом пишет The Art Newspaper Russia.

Картина Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Государственной Третьяковской галереи была предоставлена на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Полотно было испорчено неизвестным - на фигурах шариковой ручкой были пририсованы глаза. 

К счастью, вандал рисовал ручкой без сильного нажима, поэтому рельеф мазков в целом не был нарушен. 

Повреждение заметили вечером 7 декабря. Картина была снята с экспозиции и досрочно возвращена в Третьяковскую галерею. Известно, что реставрация обойдется примерно в 250 тысяч рублей (2,8 тысячи евро).

Полиция возбуждать уголовное дело отказалась. Личность человека, повредившего полотно, остается неизвестной. Неясно, имеет ли он отношение к Ельцин Центру. Правоохранительные органы его розыском не занимаются.


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