В Латвии смертность от Covid-19 выше, чем в среднем по Европе

Данные ЕЦКПЗ за две недели с 27 декабря по 9 января показывают, что уровень смертности пациентов с диагностированным коронавирусом в Латвии опять вырос и составил 84,4 случая на миллион населения, в результате Латвия поднялась с девятого на седьмое место в списке 30 стран ЕС/ЕЭЗ с самой высокой смертностью. Самые высокие показатели зафиксированы в Польше, Болгарии и Хорватии, где число умерших превышает 140 на миллион жителей.

Средний показатель смертности при диагностированном Covid-19 в странах ЕС и ЕЭЗ в указанный период составляет 49,2 случая на миллион населения.

В остальных странах Балтии уровень смертности заметно снизился. В Литве за предыдущие две недели уровень смертности составил 39,7 случая на миллион населения - в настоящее время она занимает 14-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ. В Эстонии число смертей коронавирусных пациентов - 29,3 случая на миллион населения, сейчас страна занимает 17-е место в списке 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

При этом частота инфицирования Covid-19 в Латвии с ноября ниже, чем в среднем по странам ЕС/ЕЭЗ.

В Латвии кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения с 27 декабря по 9 января составляла 860,7 случая, а в странах ЕС/ЕЭЗ в среднем - 2007,8 случая.

По заболеваемости Covid-19 в настоящее время Латвия занимает 22-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ. Однако на этой неделе заболеваемость Covid-19 в Латвии стала стремительно расти.

Самая высокая заболеваемость в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели была на Кипре - 5571,6 случая Covid-19 на 100 000 населения. Порог в 4000 случаев также превышен в Ирландии, Франции, Греции и Дании, и более 3000 случаев зафиксировано в Португалии.