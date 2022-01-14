Пт, 14.01.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Больная раком звезда "Чародеев" перенесла очередную операцию

Вот уже более четырех лет звезда фильмов "Человек с бульвара Капуцинов" и "Чародеи" Александра Яковлева борется с онкологическим заболеванием. Об этом пишет StarHit.ru.

Недавно 64-летняя актриса перенесла еще одну операцию. Артистка подробно рассказала, как она себя чувствует:

"В последнее время была в онкоцентрах - сначала в Петербурге в Городском клиническом онкоцентре на Ветеранов, а вчера переехала в Москву. Моя дочка Лиза искала все это время лучшего нейрохирурга, нашла и привезла меня сюда, в клинику. И хирург на самом деле оказался лучшим. Он сделал мне операцию, удалил опухоль! Операция прошла успешно. Теперь у меня три месяца будет реабилитация".

Сейчас Яковлева чувствует себя хорошо, но до операции у нее была сильная депрессия. Боли Александра Евгеньевна не чувствовала. Ее постоянно поддерживает дочь. 

"Когда меня выпишут, не могу сказать. Наверное, когда врачи поймут, что пора. Я считаю, что сейчас мое состояние намного лучше, чем было. В мою реабилитацию входит хороший сон, хорошее питание, воздух - в общем, отдых", - отметила актриса.

Александра Яковлева ФОТО: Кадр из фильма

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