Впервые в истории YouTube песня набрала десять миллиардов просмотров

В видео маленькие мальчик и девочка поют и показывают танец-зарядку на фоне анимации про маленькую акулу и ее семью.

"Зарядка маленькой акулы (Baby Shark Dance), созданная Pinkfong, превысила уровень в десять миллиардов просмотров по всему миру! Это число, которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 миллиарда. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его", - говорится в официальном Facebook-аккаунте компании.

Примечательно, что если сложить все просмотры, то их общая длительность составит более 43 тысяч лет.

Ролик был выпущен в июне 2016 года и стала очень популярным благодаря запоминающемуся мотиву и фразе.

Напомним, в ноябре 2020 года песенка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео на YouTube.