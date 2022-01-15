Сб, 15.01.2022
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Артем Липин, журналист RUS TVNET, - Андрею Мамыкину

Впервые в истории YouTube песня набрала десять миллиардов просмотров
Видео

ФОТО: youtube.com/pinkfong

Видео с детской песней Baby Shark Dance ("Танец маленьких акул") первым в мире набрало более десяти миллиардов просмотров на YouTube, сообщает создатель ролика южнокорейская компания Pinkfong.

В видео маленькие мальчик и девочка поют и показывают танец-зарядку на фоне анимации про маленькую акулу и ее семью.

"Зарядка маленькой акулы (Baby Shark Dance), созданная Pinkfong, превысила уровень в десять миллиардов просмотров по всему миру! Это число, которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 миллиарда. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его", - говорится в официальном Facebook-аккаунте компании.

Примечательно, что если сложить все просмотры, то их общая длительность составит более 43 тысяч лет.

Ролик был выпущен в июне 2016 года и стала очень популярным благодаря запоминающемуся мотиву и фразе.

Напомним, в ноябре 2020 года песенка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео на YouTube.

Видео: Baby Shark Dance


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