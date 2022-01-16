Европа против "золотых паспортов". Впервые целая страна может лишиться безвизового въезда из-за продажи гражданства

Евросоюз судится с собственными членами Мальтой и Кипром, требуя ужесточить условия предоставления гражданства в обмен на инвестиции. А с третьими странами ему церемониться не надо, достаточно пригрозить отменой безвизового режима.

В 2019 году Еврокомиссия поставила на контроль инвесторские схемы в Молдове, Черногории и Албании, а также пообещала следить, не придумают ли чего подобного новые безвизовые страны вроде Украины или Грузии. Молдова быстро отменила свою программу - одну из самых доступных в мире.

Однако до сих пор ни разу ЕС не применял крайнюю меру - отмену безвизового режима. И вот теперь Еврокомиссия решила устроить показательную порку. Под горячую руку попался архипелаг, затерянный в Тихом океане где-то между Австралией и Фиджи.

$130 тысяч за 130 виз

Паспорт Вануату открывает границы 130 стран и стоит 130 тысяч долларов. За ним даже не надо никуда лететь, можно все сделать дистанционно и за рекордно короткие сроки. А шансы получить отказ микроскопические: за последние восемь лет гражданами Вануату стали 10,5 тысячи инвесторов, а отказали только одному.

Каждый четвертый житель Вануату лишился крова из-за циклона "Пам" в 2015 году, а страна потеряла две трети годового дохода ФОТО: Getty Images

Это насторожило Еврокомиссию (фактически, правительство Евросоюза) и она провела разъяснительную беседу с властями Вануату.

Европейцы поделились сомнениями насчет того, что с момента подписания соглашения о безвизовом режиме с ЕС число граждан Вануату стало стремительно увеличиваться, а среди новоявленных островитян-инвесторов оказались люди, числящиеся в международном розыске Интерпола, а также сомнительные персонажи из Сирии, Йемена, Ирана и Афганистана.

Внимание к схеме привлекло расследование британской газеты Guardian в июле прошлого года. Британия вышла из ЕС, но и у нее есть безвизовое соглашение с Вануату. И все же первым решил действовать Евросоюз.

"Мы уважаем суверенитет третьих стран в вопросах гражданства, однако не позволим использовать право безвизового въезда в ЕС как приманку для инвестиций в обмен на паспорт", - объяснила Еврокомиссия свое предложение лишить Вануату безвизового въезда.

Только этого не хватало Вануату - там и так все плохо, и в рейтинге самых опасных стран мира ООН регулярно отдает тихоокеанскому архипелагу первое место. То циклон, то землетрясение, то извержение вулкана. Каждый третий житель ежегодно страдает от стихийных бедствий.

У Вануату давние связи с Европой - острова получили независимость от Британии и Франции только в 1980 году. Британский принц Чарльз с вождем Сени Мао Тирсупе в 2018 году ФОТО: AFP

Вануату перебивается, чем может. Ищет инвесторов, покровителей и спонсоров. Привлекает богачей и бизнес нулевыми налогами, а заинтересованным державам ссужает свой голос на международных форумах.

Однако и тут незадача - в этом году ООН лишила Вануату права голоса за неуплату членских взносов, наряду с разрушенным войной Суданом и обанкроченной социализмом Венесуэлой.

Последний гвоздь вбила пандемия ковида.

У Вануату осталась одна надежда свести концы с концами - продажа паспортов. Она приносит стране почти половину всех доходов, подсчитал Investment Migration Insider. Китайцы больше других стремятся стать островитянами - 40% паспортов купили они. Россиян, афганцев и сирийцев - примерно по 3%.