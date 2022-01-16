Не приняли доверенность: Latvijas pasts объясняет недоразумение

Сын пенсионерки действует на основании доверенности, в которой указано: "Я уполномочиваю своего сына получать причитающуюся мне пенсию в Даугмальском почтовом отделении, а также получать все причитающиеся мне пособия от государственных или муниципальных учреждений".

В конце прошлого года он обратился на ту же почту, и ему отказали в выдаче пособия. Сотрудница почты сказала заплатить два евро за проверку доверенности, чтобы примерно через 30 минут сообщить, что пособие выплачено не будет.

Сын пенсионерки Янис рассказывает: "Через некоторое время сотрудница перезвонила и сказала, что в доверенности указано Даугмальское почтовое отделение.

Я сказал, что оно было ликвидировано. Тогда сказали, что в доверенности не указано, что я могу получать пособие в системе почтовых платежей (PNS). Почта является государственным учреждением, я понимаю, что я также могу получать свои пособия на почте.

Больше ничего не объяснили. Пожалуйста, дайте письменный ответ. Отказались. Было заявлено, что это классифицированная информация для внутреннего пользования. Договоренность не предусматривает получение денежных средств в системе почтовых платежей".

Latvijas pasts предлагает три выхода из этой ситуации - пенсионерка должна написать новую доверенность, в которой также будет указана Почтовая платежная система, за пособием ей надо отправиться в ближайшее почтовое отделение либо воспользоваться платной услугой по доставке пособия на дом.

Ситуацию прокомментировал директор департамента коммерческого управления Latvijas pasts: "Эта доверенность позволяет уполномоченному лицу получить пособие, которое он доставит ​​доверителю. В данном случае это другая услуга, пособие выплачивается на счет PNS аналогично тому, как оно могло быть выплачено на счет любой кредитной организации.

В настоящее время уполномоченное лицо хочет получить средства со счета PNS. После того как средства зачисляются на счет PNS, больше нет связи между выплатой пенсии или пособия.

В 2020 году выплата производилась на основании этой доверенности, это было неправильно, мы не должны были этого делать. С 2021 года мы изменили процедуру и ввели проверку данных уполномоченных, мы уделяем дополнительное внимание безопасности".