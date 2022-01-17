С понедельника в covidpass.lv нужно вносить больше информации

До сих пор правила предусматривали, что предоставление требований covidpass.lv изменялось в зависимости от того, требуется ли человеку самоизолироваться после въезда, и соответственно накапливался лишь минимально необходимый объем информации.

Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию за границей в связи с распространением омикрон-штамма Covid-19, было решено в целью эпидемиологического расследования требовать более широкий объем информации и от полностью вакцинированных или переболевших лиц, которые въезжают в Латвию и в течение последних десяти дней находились в странах высокого и особо высокого риска.