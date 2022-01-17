Видео ⟩ YOU TINTED: ребенок пост-панка и трип-хопа из Латвии
YOU TINTED - это латвийская музыкальная коллаборация, инди-проект, вдохновленный такими группами как "Молчат Дома", Massive Attack и DIIV, представил свой первый трек Kiss Fast.
YOU TINTED - это латвийская музыкальная коллаборация, инди-проект, вдохновленный такими группами как "Молчат Дома", Massive Attack и DIIV, представил свой первый трек Kiss Fast.
Песня Kiss Fast о всем известном чувстве - любви. Это история про эйфорию от влюбленности, которую сменяет осознание неизбежного. Целуйся быстро, ведь все когда-нибудь заканчивается. Получай удовольствие пока можешь держать душу и сердце на распашку.
Стефа (Stephanie Zapolska) - латвийский художник и режиссер, музыкант, экс-участница рижских метал-групп. Музыку для проекта она написала еще год назад, но применение ей она нашла после встречи с Таней.
Jiji (Таня) - бывший вокалист популярной трип-хоп группы Seshi. На данный момент обе девушки активно вовлечены в латвийское творческое сообщество. Стефа сейчас активно фотографирует и занимается режиссурой, а Таня курирует общество художников UMACC.
Первый альбом проект YOU TINTED собирается выпустить летом 2022 года.
Видео: YOU TINTED - Kiss Fast