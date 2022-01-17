Видео ⟩ YOU TINTED: ребенок пост-панка и трип-хопа из Латвии

Песня Kiss Fast о всем известном чувстве - любви. Это история про эйфорию от влюбленности, которую сменяет осознание неизбежного. Целуйся быстро, ведь все когда-нибудь заканчивается. Получай удовольствие пока можешь держать душу и сердце на распашку.

ФОТО: Пресс-фото

Стефа (Stephanie Zapolska) - латвийский художник и режиссер, музыкант, экс-участница рижских метал-групп. Музыку для проекта она написала еще год назад, но применение ей она нашла после встречи с Таней.

Jiji (Таня) - бывший вокалист популярной трип-хоп группы Seshi. На данный момент обе девушки активно вовлечены в латвийское творческое сообщество. Стефа сейчас активно фотографирует и занимается режиссурой, а Таня курирует общество художников UMACC.

Первый альбом проект YOU TINTED собирается выпустить летом 2022 года.