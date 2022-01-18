Нехватка водителей в отрасли автоперевозок в Европе: как обстоят дела с общественным транспортом в Латвии?

Совсем недавно появились сообщения о том, что в некоторых местах Латвии отменяются поездки на общественном транспорте, поскольку водители по разным причинам не могут приехать на работу. Портал Apollo.lv связался с Автотранспортной дирекцией, чтобы узнать, какова общая картина в этом секторе в Латвии.

Автотранспортная дирекция сообщила Apollo.lv, что нехватка водителей как в Латвии, так и во всем Европейском союзе наблюдается во всей отрасли автомобильного транспорта уже несколько лет.

"Нас это больше касается в сфере международных автомобильных грузоперевозок, поэтому латвийские грузовые компании также нанимают представителей третьих стран, например, из Украины, России, Беларуси, Филиппин и Грузии", - поясняют в дирекции.

По данным Автотранспортной дирекции, в настоящее время в международных грузовых перевозках работает около 6400 граждан третьих стран.

Ситуация с водителями общественного транспорта в Латвии

Дирекция отмечает, что, несмотря на то, что в настоящее время поставщики услуг общественного транспорта в целом в состоянии выполнять все заказанные государством поездки за счет имеющихся ресурсов, некоторые перевозчики периодически сталкиваются с нехваткой водителей.

"Этот вопрос актуален в определенных ситуациях, например, в летние месяцы, когда жарко и в автобусах непрерывно работают кондиционеры во время распространения различных вирусов и т. д.", - поясняют в дирекции.

Некоторые перевозчики испытывали трудности с поиском персонала сразу же после начала эксплуатации новой части маршрутной сети.

Дирекция также сообщает, что около 3,7% водителей автобусов уволились в прошлом году с предприятий перевозчиков, потому что у них не было действительного сертификата, и не все компании смогли найти всех водителей автобусов и запасных водителей на замену сразу.

Эти причины усложняют работу перевозчиков, но пока Автотранспортная дирекция столкнулась только с невыполнением отдельных рейсов. "Перевозчики, как правило, могут выполнить взятые на себя обязательства, проведя тендер и подписав контракт с руководством".

"Но учитывая, что средний возраст водителей автобусов в сфере общественного транспорта составляет более 55 лет, есть риск, что в будущем этот вопрос может стать более актуальным. Некоторые водители автобусов постепенно уходят на пенсию, а приток новых водителей не такой большой", - заявили в дирекции.

Однако, если в некоторых случаях, например, на маршруте Алуксне - Ясеничи - Путровка, перевозчик не может разрешить ситуацию в течение длительного времени и это не просто конкретный случай, Дирекция автомобильного транспорта рассматривает вопрос о применении штрафа в отношении компании.

Перевозчики должны ежедневно отправлять оперативную информацию по каждому рейсу, который задержан, пропущен или отправлен только частично по разным причинам, в том числе в сложных условиях движения.

Перевозчики также представляют ежемесячный отчет в дирекцию о невыполненных рейсах с указанием причины, по которой каждый из них не был выполнен.

Например, в ноябре было пропущено 35 рейсов, а в декабре - 144. После получения этой информации Автотранспортная дирекция оценивает, налагать ли на перевозчика договорной штраф.

Автотранспортная дирекция направляет информацию об изменениях в сети маршрутов в СМИ и органы местного самоуправления, а также публикует ее на своем сайте. "Мы также сообщаем о временно отмененных рейсах, если перевозчик успевает уведомить нас вовремя. Эта информация также должна быть опубликована на сайте перевозчиками, но, к сожалению, не все это соблюдают".

На остановках региональных автобусов указаны контактные данные перевозчиков, чтобы общественность могла быстро связаться с каждым конкретным перевозчиком в случае возникновения вопросов.

Случай в Бартской волости

Утром в среду, 12 января, несколько жителей Бартской волости не смогли вовремя выйти на работу из-за болезни водителя автобуса. Ранний 30-километровый рейс - единственная возможность попасть на работу вовремя, и жители волости утверждают, что этой зимой это случалось уже несколько раз, сообщил портал liepajniekiem.lv.

Автоперевозчики утверждают, что это исключительный случай и что и в январе, и в декабре прошлого года все ранние рейсы из Барты в Лиепаю были выполнены.

Мартиньш Диванс, пользователь социальной сети Facebook, описал ситуацию утром в среду: "Уже который раз приходится ждать и мерзнуть на остановке, потому что автобус решил не приезжать. Автобус Барта - Лиепая, который отправляется в 6:23, ходит нерегулярно, и люди не попадают на работу! Следующий автобус только в 8:00. И не факт, что придет! Каждое утро на остановке этот автобус ждут 4-6 человек. Почему не сообщается, что автобуса не будет?! Когда звоним на Лиепайский автовокзал, просто отрезают - не будет автобуса и все тут! А ехать 30 километров. Ногами так просто не дойдешь".

"Если известно, что автобуса не будет, есть же возможность вовремя предупредить об этом. Либо на сайте, либо хотя бы разместить сообщение на остановке или в волостном управлении", - признается глава Бартской волости Гирт Лаугалис. Вместе с коллегами из Леяскурземской краевой думы Лаугалис готовит письмо в Лиепайский автобусный парк, в котором просит объяснить ситуацию и предоставить информацию о том, как она будет решаться.

Исполнительный директор Лиепайского автобусного парка Марис Арбергс отрицает, что невыполнение ранних рейсов в Барту и обратно может носить систематический характер. "Сегодняшний рейс не был выполнен из-за болезни водителя. В январе это единственный случай невыполнения рейса, в декабре прошлого года все они были выполнены. Мы не согласны, что рейс не выполняется систематически", - говорится в ответе Арбергса.

"В настоящее время большое количество перевозчиков испытывает нехватку водителей, так как в отрасли нет большого резерва водителей автобусов и некоторые водители уходят на пенсию, а новых на их место мало, - объясняет пресс-секретарь Автотранспортной дирекции Зане Плоне, попутно принося извинения пассажирам за неудобства. - В настоящее время перевозчики в состоянии полностью обеспечить услуги общественного транспорта, но если в компании заболеют несколько водителей, рейс может быть, к сожалению, не обеспечен.