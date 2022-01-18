Распался брак победительницы X Faktors Элины Глузуновой

Элина призналась, что они с мужем разошлись еще в прошлом году: "Мы уже давно исчерпали себя в этих отношениях", - сказала певица изданию Kas Jauns?, отметив, что между ними были "разнообразные обиды".

Сейчас Элина состоит в новых отношениях, но подчеркивает, что это не стало причиной развода.

"Причина нашего развода не в том, что мы хотели начать новые отношения, а в том, что у нас больше не было ресурсов, которые мы могли бы давать и получать друг от друга. Это просто вопрос осознания того, что время с этим человеком проходит…" - отметила Элина.

Она пожелала счастья своему бывшему возлюбленному. Артем же называет совершенно другие причины.

Журналу Privātā Dzīve он рассказал, что догадывался, что у Элины появился новый кавалер, но она это отрицала. Между ними возникла ссора, в которую была вовлечена даже полиция.

"Она написала заявление о временной защите от насилия, что не позволяет мне приближаться к нашему месту жительства ближе чем на 50 метров. Я могу видеть детей только у своей мамы", - отметил Артем, добавив, что Элина выселила его из квартиры и теперь делает все, чтобы навредить.

Сейчас Артем остановился в гостинице в Рубене и надеется, что сможет сохранить дружеские отношения с Элиной ради детей.