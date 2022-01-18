На помощь! Мой ребенок - нарцисс

"Нарциссизм не делает человека счастливым", - утверждает Эдди Бруммельман, занимающийся психологией развития в университете Амстердама и исследующий развитие самосознания у детей. Его труды наверняка попадутся на глаза любому изучающему эту тему.

"Люди-нарциссы постоянно задают себе вопрос: "Что обо мне думают окружающие?" Их самооценка подвержена сильным колебаниям, поскольку они зависят от одобрения других и должны неизменно представлять себя особенными", - отмечает эксперт. Родителям важно осознать, что их ребенок в результате испытывает сильный стресс.

Кроме того, нарциссизм напрямую связан с агрессивным поведением, как следует из мета-анализа Софи Кьервик и Брэда Бушмана из Университета штата Огайо. Вот почему важно на ранней стадии разобраться в сути возможных причин нарциссического поведения ребенка. Как и прочие черты характера, признаки нарциссизма, по крайней мере, частично могут передаваться по наследству, подчеркивает Эдди Бруммельман.

Но они могут быть и результатом определенных методов воспитания ребенка. В 2015 году Бруммельман провел исследование среди 565 детей и их родителей, в рамках которого эксперт по психологии развития и его команда проверяли две теории о происхождении нарциссизма.

Талантливее, умнее - и самовлюбленнее

Согласно одной из теорий, родители ценят своих отпрысков сверх всякой меры и тем самым способствуют развитию нарциссизма. Другая предполагает, что нарциссическое поведение является реакцией детей на холодность и отстраненность родителей. Результаты исследования Бруммельмана поддерживают первую теорию: к развитию нарциссических черт в большей степени склонны дети, которых папы и мамы превозносят до небес.

"Эти родители считают, что их ребенок более талантлив, более умен и способен, чем другие дети", - указывает эксперт. Таким образом, повышается и стандарт, которому ребенок должен соответствовать. Здесь Бруммельман отмечает еще одну проблему: "Любовь к собственному чаду связана с условиями. Если ребенку не удается оправдать ожидания родителей, он станет опасаться, что те разочаруются или даже устыдятся".

Фрагмент картины "Нарцисс" итальянского художника Караваджо ФОТО: Gallerie Nazionali di Arte Antica, Rom Photo: Mauro Coen

Если ребенка постоянно переоценивают или заставляют выделяться, это посылает ему три сигнала, утверждает психолог: "Я лучше других", "Важно, чтобы я выделялся из массы" и "Меня ценят не за мою личность, а лишь за мои достижения". В результате развивается нарциссическая личность без устойчивого чувства собственного достоинства.

"Разумеется, все родители считают собственных детей особенными - и это нормально! Родительские тепло и привязанность без каких-либо условий важны для уверенности в себе", - отмечает Бруммельман. Ничего плохого нет и в похвале - если она реалистична.

Не сравнивать с другими, а отмечать прогресс

Вместо постоянного сравнения достижений своего ребенка и других детей родителям следует сосредоточиться на прогрессе собственного чада. Например, указывать: "Смотри-ка, в прошлом году у тебя это не получалось, а теперь удается!"

Такого мнения придерживается Ренате Шепкер (Renate Schepker), член правления Германского объединения детской и подростковой психиатрии, психосоматики и психотерапии (DGKJP). Она сталкивалась с детьми и подростками с чрезмерным нарциссическим поведением в повседневной клинической практике. "Родители могут гордиться детьми и выражать это в том числе, когда ребенок научился чему-то новому", - говорит эксперт.

Проблемы возникают, когда родителям не удается установить границы, и их ожидания не соответствуют уровню развития ребенка. "Определенная культура споров является частью хорошего воспитания", - отмечает Шепкер. Детям необходимо уметь справляться с такими ситуациями - когда у папы и мамы не задался день или когда они корят отпрыска: "Ты сегодня невыносим!" И наоборот: ребенку нужно уметь сказать родителям то же самое. Тем самым дети узнают, что совершать ошибки - в порядке вещей, подчеркивает эксперт.

Неразрешенные вопросы из собственного детства

Терапия может помочь, если нарциссическое поведение подростка приводит к проблемам в школе или общении с друзьями - когда дети считают, что социальные правила и требования установлены не для них самих, а для других. Консультация родителей входит в любой курс терапии для детей, указывает Шепкер.