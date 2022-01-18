Назарбаев впервые обратился к народу после протестов в Казахстане

Заявление опубликовано на сайте президента Казахстана.

Назарбаев отметил, что целью беспорядков было "разрушение целостности страны и устоев государства". Он призвал народ беречь независимость Казахстана "как зеницу ока". Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате беспорядков.

Назарбаев прокомментировал слухи о своем отъезде из страны и лишении полномочий главы Совета безопасности Казахстана.

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан".

Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - приводит его слова "Медуза".

В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, который он занимал почти 30 лет. Он сохранил за собой пост председателя Совета безопасности Казахстана.

С начала январских протестов 2022 года Назарбаев не появлялся на публике и не делал публичных заявлений. 5 января на фоне массовых протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны.

Появились слухи, что бывший президент и члены его семьи могли покинуть страну. Представитель Назарбаева утверждал, что первый президент остается в Казахстане и добровольно снял с себя полномочия главы Совбеза.

После протестов члены семьи Назарбаева лишились постов в крупных казахстанских компаниях, государственных органах и организациях, связанных с правительством.