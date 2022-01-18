Вт, 18.01.2022
Конечно, всегда будут люди с ослабленной иммунной системой, которым также понадобится стационарная помощь. В первою очередь, это будут невакцинированные люди Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний
Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний
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С 25 января - только медицинские маски или респираторы. Решения правительства

  • С 25 января - только медицинские маски или респираторы
  • Домашний карантин можно будет заменить тестированием
  • Для полного перехода на удаленное обучение пока обоснования нет
  • Павлютс назвал условия для пересмотра ограничений
Маска для лица ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С 25 января в общественных местах можно будет использовать только медицинские маски или респираторы не ниже класса FFP2 без клапана. Таким образом, с этой даты будет запрещено ношение тканевых масок в общественных местах, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

В то же время допускается, что учащиеся в возрасте 7-12 лет могут не использовать эти средства защиты, если пользуются тканевыми масками. В общественном транспорте дети также смогут продолжать использовать немедицинские маски.

Поправками к правилам отменено исключение о том, что учащиеся 1-3-х классов в учебных помещениях могут вообще не использовать маски для лица, а также исключение о том, что полностью вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди в контролируемом коллективе, например, на рабочем месте, в учебном заведении, любительском коллективе, а также имеющие сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании учащиеся в учебном помещении могут вообще не пользоваться масками, так как в условиях быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса недопустимо, чтобы в местах, где собираются люди, вообще не использовались маски для лица.

Директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства сообщил, что малообеспеченным людям будет выдано по 50 масок, которых должно хватить на двухмесячный период.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что использование немедицинских масок обосновано в случае, когда ограничена доступность медицинских масок и респираторов, и их необходимо сохранить для медицинского персонала.

В кризисной ситуации после контакта с инфицированным домашний карантин можно будет заменить тестированием

С учетом того, что из-за резкого роста нетрудоспособности работников различных отраслей может быть нарушена реализация важных для общества функций и деятельность предприятий, правительство постановило разрешить в кризисной ситуации после контакта с инфицированным Covid-19 работником заменить для других работников критически важных отраслей домашний карантин тестированием.

Утвержденные Кабинетом министров поправки к распоряжению о чрезвычайной ситуации предусматривают, что контактные лица должны сдать либо ПЦР-тест в лаборатории или любом медицинском учреждении, либо сделать в аптеке под контролем профессионала антигенный тест.

Если результат тестирования отрицательный, работник может выполнять свои трудовые обязанности, а через три-пять дней сдать повторный тест.

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С учетом того, что в этот период человек в любой день может стать распространителем инфекции, в инкубационный период в течение десяти дней после последнего контакта с инфицированным он должен использовать респиратор FFP2, а также избегать посещения общественных мест и не пользоваться общественным транспортом, чтобы не подвергать риску заражения других людей.

Изменения в правилах также предусматривают, что инфицированный может прекратить изоляцию на седьмой день после подтверждения заражения, если за последние 24 часа у него не было таких признаков острого заболевания, как лихорадка, боль и кашель.

Также поправки предусматривают исключения для работников, которые участвуют в обеспечении важных общественных функций, охране здоровья, безопасности, обеспечении экономического или социального благополучия, если из-за прекращения ими работы реализация основных функций государства и общественного сектора может быть нарушена. Это работники медицинских учреждений, учреждений длительного социального ухода, органов системы внутренних дел, телекоммуникационных, энергетических и транспортных предприятий, аварийных служб и т. д.

Этим работникам после контакта с инфицированным человеком домашний карантин может быть заменен на ношение респиратора FFP2 без клапана весь инкубационный период с контрольным тестом на пятый день после контакта с зараженным.

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В случае заражения эти работники могут находиться в изоляции три дня и, если в это время не появятся признаки болезни, могут вернуться к работе после получения отрицательного результата тестирования.

Для полного перехода на удаленное обучение пока обоснования нет

В случае резкого роста заболеваемости Covid-19 в образовательном учреждении, его руководство может принять решение об удаленном обучении, однако для полного перехода на удаленное обучение в данный момент обоснования нет, заявил на пресс-конференции после заседания правительства представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Он отметил, что SPKC поддерживает очное обучение с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, в частности, регулярным тестированием, правильным ношением масок для лица, проветриванием помещений и дистанцированием.

Однако в случаях, когда заболевших учеников и учителей много, руководство школы может принять решение о переходе на удаленное обучение. "Конечно, есть несколько школ, где заболело так много учителей, что уже невозможно обеспечивать процесс обучения", - подтвердил Перевощиков.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс добавил, что переход на удаленное обучение может произойти только в случае крайне высокого распространения Covid-19. Он выразил надежду, что к столь серьезным ограничениям возвращаться не придется.

Павлютс назвал условия для пересмотра ограничений

Основным показателем для пересмотра ограничений в настоящее время является нагрузка на больницы, и это означает, что ограничения могут быть пересмотрены, если количество пациентов с Covid-19 в больницах превысит 800, заявил на пресс-конференции после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В настоящее время в латвийских больницах находятся 645 пациентов с Covid-19.

Ситуацию на данный момент министр сравнил "с мгновением перед бурей, когда начинает усиливаться ветер", но на вопрос о том, когда могут быть пересмотрены действующие меры, ответил, что для этого количество госпитализированных с Covid-19 должно превысить 800 человек.

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Также, по словам Павлютса, важными факторами для пересмотра ограничений являются большое количество новых случаев инфицирования и влияние заболеваемости на работу отраслей.

Видео: Запись пресс-конференции


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