С 25 января - только медицинские маски или респираторы. Решения правительства

В кризисной ситуации после контакта с инфицированным домашний карантин можно будет заменить тестированием

С учетом того, что из-за резкого роста нетрудоспособности работников различных отраслей может быть нарушена реализация важных для общества функций и деятельность предприятий, правительство постановило разрешить в кризисной ситуации после контакта с инфицированным Covid-19 работником заменить для других работников критически важных отраслей домашний карантин тестированием.

Утвержденные Кабинетом министров поправки к распоряжению о чрезвычайной ситуации предусматривают, что контактные лица должны сдать либо ПЦР-тест в лаборатории или любом медицинском учреждении, либо сделать в аптеке под контролем профессионала антигенный тест.

Если результат тестирования отрицательный, работник может выполнять свои трудовые обязанности, а через три-пять дней сдать повторный тест.

С учетом того, что в этот период человек в любой день может стать распространителем инфекции, в инкубационный период в течение десяти дней после последнего контакта с инфицированным он должен использовать респиратор FFP2, а также избегать посещения общественных мест и не пользоваться общественным транспортом, чтобы не подвергать риску заражения других людей.

Изменения в правилах также предусматривают, что инфицированный может прекратить изоляцию на седьмой день после подтверждения заражения, если за последние 24 часа у него не было таких признаков острого заболевания, как лихорадка, боль и кашель.

Также поправки предусматривают исключения для работников, которые участвуют в обеспечении важных общественных функций, охране здоровья, безопасности, обеспечении экономического или социального благополучия, если из-за прекращения ими работы реализация основных функций государства и общественного сектора может быть нарушена. Это работники медицинских учреждений, учреждений длительного социального ухода, органов системы внутренних дел, телекоммуникационных, энергетических и транспортных предприятий, аварийных служб и т. д.

Этим работникам после контакта с инфицированным человеком домашний карантин может быть заменен на ношение респиратора FFP2 без клапана весь инкубационный период с контрольным тестом на пятый день после контакта с зараженным.

В случае заражения эти работники могут находиться в изоляции три дня и, если в это время не появятся признаки болезни, могут вернуться к работе после получения отрицательного результата тестирования.

Для полного перехода на удаленное обучение пока обоснования нет

В случае резкого роста заболеваемости Covid-19 в образовательном учреждении, его руководство может принять решение об удаленном обучении, однако для полного перехода на удаленное обучение в данный момент обоснования нет, заявил на пресс-конференции после заседания правительства представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Он отметил, что SPKC поддерживает очное обучение с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, в частности, регулярным тестированием, правильным ношением масок для лица, проветриванием помещений и дистанцированием.

Однако в случаях, когда заболевших учеников и учителей много, руководство школы может принять решение о переходе на удаленное обучение. "Конечно, есть несколько школ, где заболело так много учителей, что уже невозможно обеспечивать процесс обучения", - подтвердил Перевощиков.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс добавил, что переход на удаленное обучение может произойти только в случае крайне высокого распространения Covid-19. Он выразил надежду, что к столь серьезным ограничениям возвращаться не придется.

Павлютс назвал условия для пересмотра ограничений

Основным показателем для пересмотра ограничений в настоящее время является нагрузка на больницы, и это означает, что ограничения могут быть пересмотрены, если количество пациентов с Covid-19 в больницах превысит 800, заявил на пресс-конференции после заседания правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

В настоящее время в латвийских больницах находятся 645 пациентов с Covid-19.

Ситуацию на данный момент министр сравнил "с мгновением перед бурей, когда начинает усиливаться ветер", но на вопрос о том, когда могут быть пересмотрены действующие меры, ответил, что для этого количество госпитализированных с Covid-19 должно превысить 800 человек.

Также, по словам Павлютса, важными факторами для пересмотра ограничений являются большое количество новых случаев инфицирования и влияние заболеваемости на работу отраслей.