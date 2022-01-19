Дельта или омикрон: как отличить штамм по симптомам?

Простуда? Нет, омикрон

"Самые распространенные симптомы омикрона действительно схожи с простудными - особенно у вакцинированных",

- рассказывает участница исследования, доктор Клэр Стивс.

Исследование Zoe COVID Symptom Study основано на данных приложения для смартфонов и планшетов, которое собирает информацию у сотен тысяч заболевших жителей Великобритании.

Пользователи, зарегистрировавшиеся в приложении, фиксируют признаки своего заболевания, и по этим данным можно судить, как изменилось течение болезни Covid-19 - в особенности понять разницу между предыдущим штаммом дельта и актуальным омикроном.

В течение последних недель самыми популярными симптомами заболевшие коронавирусом называли насморк, боль в горле и головную боль, усталость, чихание. 44% из них жаловались на постоянный кашель, 29% - на жар.

Вкус и запах против усталости и проблем с желудком

У многих недуг начинался с боли при глотании. "Очень характерный симптом, который не похож на легкое першение - пациенты говорят, что горло саднит", - замечает Хорхе Морено, доктор из Йельской школы медицины. Он также поделился, что боль в горле нередко сочеталась с заложенностью носа и головной болью, а спустя пару дней добавлялся еще и кашель. Однако, по словам эксперта, у вакцинированных "не так много респираторных (т. е. дыхательных) симптомов".

Что касается потери обоняния, которая была широко распространена при предыдущих штаммах, в случае с омикроном этот симптом встречался менее чем у пятой части пациентов в Великобритании. Весной, до обнаружения дельты и широкого доступа к вакцинам, на отсутствие обоняния жаловались 60% британцев от 16 до 65 лет. Позднее, летом, когда дельта доминировала в стране, этот симптом стал шестым наиболее распространенным среди прошедших полную вакцинацию.

Более выраженной же среди заболевших омикроном является усталость, которую многие стали называть одним из основных своих симптомов. "В том числе молодые люди, которые обычно лучше справляются с этим, а теперь вынуждены больше спать", - рассказал Морено.

Российский терапевт и советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин рассказывает, что омикрон в первую очередь характеризуется "ощущением слабости, разбитости, ознобом, повышенной температурой", к которым могут добавиться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, к примеру диарея".