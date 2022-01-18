Вт, 18.01.2022
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Алексей Навальный, российский оппозиционный политик

В Риге началась репетиция спектакля с Дапкунайте и Малковичем

Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович ФОТО: Marko Rass

15 января в театре "Дайлес" начался первый этап репетиций нового международного театрального проекта "В одиночестве хлопковых полей" с участием российско-литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте и американского актера Джона Малковича.

Известный российский театральный и оперный режиссер Тимофей Кулябин обратился к творчеству выдающегося французского драматурга второй половины ХХ века Бернара-Мари Кольтеса.

Репетиции пройдут в два этапа, первый закончится 25 января. Затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы в конце месяца представить премьеру - 28, 29, 30 и 31 мая. До конца 2022 года на сцене театра "Дайлес" состоится второй блок спектаклей "В одиночестве хлопковых полей", после чего в 2023 году постановка отправится в мировое турне.

Бернар-Мари Кольтес (1948, Мец -1989, Париж) - автор полутора десятков пьес, самые известные из которых - такие как "Ночь на пороге лесов", "Битва негра с собаками", "Западная пристань", "В одиночестве хлопковых полей" и "Роберто Зукко" - переведены почти на сорок языков и вошли в репертуар театров по всему миру. К творчеству Кольтеса неоднократно обращались крупнейшие европейские режиссеры, среди которых - Патрис Шеро, Петер Штайн, Кшиштоф Варликовский, Михаэль Тальхаймер, Кама Гинкас, Луис Паскуаль и другие.

Премьера пьесы "В одиночестве хлопковых полей" состоялась в 1987 году в постановке Патриса Шеро в парижском театре Нантер-Амандье.

В этой пьесе происходит следующее: в темном переулке встречаются два человека. Один называется Дилером, другой называется Клиентом. Дилер пытается что-то продать Клиенту, что-то, что последний должен назвать сам. Клиент не хочет называть предмет и всячески отказывается от сделки.

Пьеса - это спор, противостояние двух людей, выраженное в игре слов и смыслов. Со временем аудитория понимает, что предметом продажи является тайное влечение.

Два персонажа должны признаться друг другу в своем влечении. Однако, поскольку ни один из них не хочет называть вещи своими именами, они ходят вокруг да около, и зритель понимает, что этот спор не разрешится, потому что никто не хочет признаваться.

Для нового спектакля режиссер Тимофей Кулябин и драматург Роман Должанский создали сценическую редакцию пьесы, в которой важную роль должны играть звуковой дизайн и видеопартитура. Видеокамеры нового поколения сопровождают игру актеров и создают не просто эффект "крупного плана", но параллельное медиадействие, своего рода live videoart.

Тимофей Кулябин: "В 2022 году к теме запретного, невысказанного и непреодолимого влечения нужно обращаться иначе. Мы делаем спектакль о тайном желании, которое наказуемо и которое любое общество признает преступным - по действующему законодательству.

В этом спектакле два актера, но только один персонаж. Большую часть времени мы проводим в подсознании, в кошмарных видениях героя, которого мы так и не увидим. Вместо него на сцене есть две противостоящие друг другу фигуры - они ведут напряженный, яростный и сложный диалог. Это диалог человека со своими собственными тайными желаниями и страхами. С тем, что он не решается сказать даже самому себе - и с тем, от чего он не может избавиться, не лишив себя при этом жизни.

Это история человеческой сложности, которая сталкивается с миром, в котором сложность становится чем-то нежеланным, неуместным, почти неприличным. Этот мир порождает внутренний разлад, диссонанс, который убивает человека изнутри, как смертельный недуг".

Ингеборга Дапкунайте - актриса театра и кино, телеведущая. Начинала актерскую карьеру в театрах Литвы, в частности, в спектаклях легендарного режиссера Эймунтаса Някрошюса. Начиная с 1990-х успешно работает в российских театрах и на российском телевидении и стала за это время одной из самых узнаваемых и популярных актрис в России. В настоящее время ее театральная работа в России связана главным образом с Театром Наций (Москва), где она успешно играет центральные роли как в классических произведениях, так и в пьесах современных драматургов. Одновременно с этим актриса участвует в международных театральных и кинопроектах, постоянно сотрудничает с английскими и американскими продюсерами, сыграла в фильмах "Миссия: невыполнима" (1996), "Семь лет в Тибете" (1997) и в многочисленных сериалах BBC.

Джон Малкович - актер, режиссер, продюсер и сценарист. Работы в кино, демонстрирующие его широчайший актерский диапазон, выдающееся обаяние и технику, принесли ему мировую славу, десятки призов и несколько номинаций на "Оскар". В кино он сыграл более 70 ролей, в том числе в фильмах Стивена Спилберга ("Империя солнца", 1987), Бернардо Бертолуччи ("Под покровом небес", 1990), Стивена Фрирза ("Опасные связи", 1988), братьев Коэн ("Перед прочтением сжечь", 2008), Люка Бессона ("Жанна д’Арк", 1990) и других. Помимо работы в кино, Малкович сам выступает как режиссер, сценарист и продюсер, участвует в телевизионных проектах. Одновременно с этим с середины 1970-х годов он постоянно работает как актер и режиссер на театральных сценах Бродвея, Лондона, Парижа и других театральных метрополий, где его партнерами являются звезды мирового театра. За свои режиссерские работы в театрах Малкович был отмечен французской национальной театральной премией Мольера и британским призом Milton Schulman Award.

Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене, на их счету около десяти совместных проектов в театре и в кино. В 2009–2011 гг. они играли в музыкальном спектакле Михаэля Штурмингера "Вариации Джакомо", который с большим успехом был показан во многих странах мира. В 2017 году актеры вместе снимались в российском фильме "Про любовь".

Джон Малкович ФОТО: Marko Rass

Тимофей Кулябин - театральный режиссер, продуктивно работающий как в драматическом театре, так и в опере. Один из самых известных в Европе российских режиссеров молодого поколения. Дебютировал как постановщик на профессиональной сцене в возрасте 22 лет в 2006 году, с тех пор поставил около 30 спектаклей в российских и европейских театрах, в том числе в Большом театре, Театре Наций (Москва), Deutsches Theater (Берлин), Schauspielhaus (Цюрих), Residenztheater (Мюнхен). С 2015 года главный режиссер театра "Красный факел" (Новосибирск). Известен своими радикально современными интерпретациями классических авторов - Чехова, Ибсена, Пушкина, Гоголя, Стриндберга и др. Его постановки регулярно приглашают на международные театральные фестивали, а спектакль "Три сестры" по Антону Чехову награжден Национальной театральной премией "Золотая маска" и побывал на гастролях в десятках стран.

Олег Головко - художник. Окончил Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина (мастерская Эдуарда Кочергина). Стажировался в Париже в институте Beaux-Arts. С 2000 по 2003 год - главный художник Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина (Барнаул). В 2004-2006 гг. - главный художник театра "Красный факел", на сцене которого оформил более 20 спектаклей. Создал сценографию более чем для 100 спектаклей, в частности для Большого театра и Театра Наций (Москва), Мариинского театра, БДТ, ТЮЗа им. А. А. Брянцева, "Балтийского дома" (Санкт-Петербург), Ярославского театра им. Ф. Волкова, Омского академического театра драмы, Residenztheater (Мюнхен), Opernhaus (Вупперталь, Германия), Deutsches Theater (Берлин, Германия) и других. Более десяти лет сотрудничает с режиссером Тимофеем Кулябиным, автор сценографии ко всем его спектаклям этого времени.


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