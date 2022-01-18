В Риге началась репетиция спектакля с Дапкунайте и Малковичем

Два персонажа должны признаться друг другу в своем влечении. Однако, поскольку ни один из них не хочет называть вещи своими именами, они ходят вокруг да около, и зритель понимает, что этот спор не разрешится, потому что никто не хочет признаваться.

В этом спектакле два актера, но только один персонаж. Большую часть времени мы проводим в подсознании, в кошмарных видениях героя, которого мы так и не увидим. Вместо него на сцене есть две противостоящие друг другу фигуры - они ведут напряженный, яростный и сложный диалог. Это диалог человека со своими собственными тайными желаниями и страхами. С тем, что он не решается сказать даже самому себе - и с тем, от чего он не может избавиться, не лишив себя при этом жизни.

Ингеборга Дапкунайте - актриса театра и кино, телеведущая. Начинала актерскую карьеру в театрах Литвы, в частности, в спектаклях легендарного режиссера Эймунтаса Някрошюса. Начиная с 1990-х успешно работает в российских театрах и на российском телевидении и стала за это время одной из самых узнаваемых и популярных актрис в России. В настоящее время ее театральная работа в России связана главным образом с Театром Наций (Москва), где она успешно играет центральные роли как в классических произведениях, так и в пьесах современных драматургов. Одновременно с этим актриса участвует в международных театральных и кинопроектах, постоянно сотрудничает с английскими и американскими продюсерами, сыграла в фильмах "Миссия: невыполнима" (1996), "Семь лет в Тибете" (1997) и в многочисленных сериалах BBC.

Джон Малкович - актер, режиссер, продюсер и сценарист. Работы в кино, демонстрирующие его широчайший актерский диапазон, выдающееся обаяние и технику, принесли ему мировую славу, десятки призов и несколько номинаций на "Оскар". В кино он сыграл более 70 ролей, в том числе в фильмах Стивена Спилберга ("Империя солнца", 1987), Бернардо Бертолуччи ("Под покровом небес", 1990), Стивена Фрирза ("Опасные связи", 1988), братьев Коэн ("Перед прочтением сжечь", 2008), Люка Бессона ("Жанна д’Арк", 1990) и других. Помимо работы в кино, Малкович сам выступает как режиссер, сценарист и продюсер, участвует в телевизионных проектах. Одновременно с этим с середины 1970-х годов он постоянно работает как актер и режиссер на театральных сценах Бродвея, Лондона, Парижа и других театральных метрополий, где его партнерами являются звезды мирового театра. За свои режиссерские работы в театрах Малкович был отмечен французской национальной театральной премией Мольера и британским призом Milton Schulman Award.