Школа внезапно ушла на удаленку, почему? Объясняет Перевощиков

Он отметил, что SPKC поддерживает очное обучение с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, в частности, регулярным тестированием, правильным ношением масок для лица, проветриванием помещений и дистанцированием.

Однако в случаях, когда заболевших учеников и учителей много, руководство школы может принять решение о переходе на удаленное обучение. "Конечно, есть несколько школ, где заболело так много учителей, что уже невозможно обеспечивать процесс обучения", - подтвердил Перевощиков.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс добавил, что переход на удаленное обучение может произойти только в случае крайне высокого распространения Covid-19. Он выразил надежду, что к столь серьезным ограничениям возвращаться не придется.

Напомним, на прошлой неделе примерно в четырех из 100 проверенных классов были выявлены случаи Covid-19, что, по словам Перевощикова, по-прежнему значительно меньше, чем в конце октября, во время прошлой волны Covid-19. "В данный момент мы не видим, что ситуация в образовательных учреждениях была бы критичной. Конечно, отдельные учреждения могут быть затронуты больше, другие - меньше", - добавил эпидемиолог.

По информации Перевощикова, в данный момент рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, выше всего этот показатель именно в Риге и в Видземе. Примерно 10% констатированных случаев Covid-19 выявлены в ходе скрининга образовательных учреждений.