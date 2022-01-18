Мужчина втерся в доверие и выманил у жительницы Лудзы 20 000 евро
В Лудзе мужчина, воспользовавшись доверием женщины, выманил у нее 20 000 евро, сообщает Госполиция.
В Лудзе мужчина, воспользовавшись доверием женщины, выманил у нее 20 000 евро, сообщает Госполиция.
10 января этого года в лудзенский участок управления Госполиции Латгальского региона обратилась женина 1975 года рождения, которая рассказала стражам порядка, что ее обокрали, в результате чего она потеряла большую сумму денег.
Осенью прошлого года женщина познакомилась с жителем Резекне 1977 года рождения, с которым начала переписку. Позднее они и встречались, однако вскоре после знакомства мужчина попросил у женщины финансовой помощи, которую она в период времени с октября 2021 года по январь этого года мужчине и предоставляла.
Чтобы помочь якобы попавшему в финансовые трудности другу, женщина отдала как свои накопления, так и заняла деньги у других людей, а также продала находящееся в собственности семьи движимое имущество.
В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. За такое преступление грозят лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.