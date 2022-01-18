Мужчина втерся в доверие и выманил у жительницы Лудзы 20 000 евро

10 января этого года в лудзенский участок управления Госполиции Латгальского региона обратилась женина 1975 года рождения, которая рассказала стражам порядка, что ее обокрали, в результате чего она потеряла большую сумму денег.

Осенью прошлого года женщина познакомилась с жителем Резекне 1977 года рождения, с которым начала переписку. Позднее они и встречались, однако вскоре после знакомства мужчина попросил у женщины финансовой помощи, которую она в период времени с октября 2021 года по январь этого года мужчине и предоставляла.

Чтобы помочь якобы попавшему в финансовые трудности другу, женщина отдала как свои накопления, так и заняла деньги у других людей, а также продала находящееся в собственности семьи движимое имущество.

В целом, воспользовавшись доверием, у женщины он выманил примерно 20 000 евро.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. За такое преступление грозят лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.