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Роберт Зиле избран вице-председателем Европарламента

Роберт Зиле ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Европарламентарий Роберт Зиле (Национальное объединение) избран одним из заместителей председателя Европарламента Роберты Метсолы, став первым представителем Балтии на этой должности, сообщает агентство LETA.

Сегодня депутаты Европарламента избрали новое руководство парламента, в том числе депутата от Мальты Метсолу на должность председателя.

Зиле, которого как визе-президента фракции на должность выдвинул Альянс европейских консерваторов и реформистов, стал первым депутатом от стран Балтии на должности вице-президента Европарламента. В Национальном объединении отметили, что их представитель в то же время является и одним из наиболее опытных депутатов от Балтии в парламенте, куда он избран и работает с 2004 года.

Европарламентарий как координатор руководит транспортным комитетом фракции, а также работает в комитетах по экономике и монетарным делам, по вопросам налогов и бюджета, а также представляет фракцию президента Европарламента на конференциях.

С избранием на эту должность Зиле поздравил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, подчеркнув, что Зиле обладает впечатляющим опытом парламентской работы, в том числе в решении экономических вопросов. "Продолжим сотрудничать, работая на благо Латвии и Европы", - написал Домбровскис в Twitter.


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