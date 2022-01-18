Роберт Зиле избран вице-председателем Европарламента

Сегодня депутаты Европарламента избрали новое руководство парламента, в том числе депутата от Мальты Метсолу на должность председателя.

Зиле, которого как визе-президента фракции на должность выдвинул Альянс европейских консерваторов и реформистов, стал первым депутатом от стран Балтии на должности вице-президента Европарламента. В Национальном объединении отметили, что их представитель в то же время является и одним из наиболее опытных депутатов от Балтии в парламенте, куда он избран и работает с 2004 года.

Европарламентарий как координатор руководит транспортным комитетом фракции, а также работает в комитетах по экономике и монетарным делам, по вопросам налогов и бюджета, а также представляет фракцию президента Европарламента на конференциях.