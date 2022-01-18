Депутат от Мальты Роберта Метсола избрана председателем Европарламента

Соперницы Метсолы - Алис Ба Кунке из Швеции и Сира Рего из Испании - получили соответственно 101 и 57 голосов. Четвертый претендент - польский депутат Косма Злотовский - в последний момент отказался баллотироваться.

До избрания на пост спикера Метсола являлась первым заместителем главы Европарламента. После смерти 11 января прежнего спикера Давида Сассоли она исполняла обязанности председателя. В своем первом выступлении Метсола обещала "защищать ценности демократии и правового государства" и бороться с "изоляционизмом и национализмом". "Мы должны сближать народы", - заявила она.

Самый молодой спикер Европарламента

Роберта Метсола - первая женщина во главе Европейского парламента за два десятилетия, а также самый молодой спикер в истории ЕП. В политике она зарекомендовала себя убежденным борцом против коррупции. В то же время левые и "зеленые" группы в Европарламенте резко критикуют Метсолу за поддержку запрета на аборты. Так, Метсола голосовала против принятия доклада, который призывает страны ЕС обеспечить безопасный доступ к процедурам прерывания беременности, напоминает агентство AFP.

Роберта Метсола родилась 18 января 1979 года в городе Сент-Джулианс к северу от столицы Мальты - Валетты. Она получила степень доктора права в Университете Мальты. Была генеральным секретарем правоцентристского союза европейских студентов-демократов в 2002-2003 годах.