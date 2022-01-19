"Почему бы не переболеть омикроном и не покончить с этим? Это же легче, нет? И так повысить иммунитет?" Эти вопросы, совпадающие со мнением многих в соцсетях, задал образованный человек, который был привит от Covid-19 и получил бустерную дозу. Канал CNN со ссылкой на медиков ответил ему.

Идея преднамеренной попытки переболеть омикроном - "величайшее безумие", - с презрительным вздохом сказал Пол Офит, директор Образовательного центра вакцин при Детской больнице в Филадельфии.

"Он распространяется быстро и неконтролируемо, как лесной пожар", - согласен доктор Роберт Мерфи. "Это все равно что играть с динамитом", - добавил он, говоря о попытке заразиться омикроном.

В случае, если эта мысль закралась в голову, американские медики называют пять причин, почему не следует преднамеренно заражаться омикроном.

1. Это не простуда

Лихорадка, ломота в теле, опухшие лимфатические узлы, боль в горле и слабость в течение нескольких дней были зарегистрированы даже в самых легких случаях заражения омикроном.

"Люди говорят об омикроне как о простуде. Это не простуда. Это опасная для жизни болезнь", - говорит Мерфи.

"Даже люди без каких-либо хронических заболеваний могут тяжело заболеть".

2. Существует риск заболеть "долгим ковидом"

Потеря обоняния и вкуса стала частым симптомом даже при самых легких формах Covid-19. Исследования показывают, что около 80% людей восстанавливают обоняние в течение месяца, в то время как остальные не могут вернуть его даже через шесть и более месяцев. Также существует риск не восстановить эти чувства вовсе.

Это лишь одно из последствий, которое может принести "долгий ковид". Он также характеризуется такими симптомами, как одышка, усталость, лихорадка, головокружение, диарея, сердцебиение, боль в мышцах и животе, перепады настроения и нарушения сна.

При тяжелых случаях "долгий ковид" может иметь негативные последствия для легких, сердца и почек, а также для психического здоровья.

3. Угроза безопасности детей

Более половины (54%) детей в возрасте от 12 до 17 лет, у которых есть право получить вакцину от Covid-19, полностью вакцинированы. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), только 23% детей в возрасте от пяти до 11 лет получили первую дозу. Лишь небольшая часть детей получила бустерную вакцину.

Это означает, что, не соблюдая все правила, социальную дистанцию, не нося маску, можно подвергнуть риску болезни своего ребенка.

6 января сообщалось об около 30 000 детей, которые заболели Covid-19, свидетельствуют данные Американской академии педиатрии (AAP).

До сих пор у детей, заболевших ковидом, наблюдалось легкое течение болезни, однако высокая заболеваемость липучим вариантом омикрон показала, что дети моложе 18 лет были госпитализированы в рекордном количестве, свидетельствуют данные CDC.

"Лучший способ защитить детей - вакцинировать их", - говорит директор CDC доктор Рошель Валенски.

4. Нагрузка на систему здравоохранения

Осознанно заражаясь любым вариантом SARS-CoV-2, "вы продолжите пандемию и обремените систему здравоохранения", отмечает Мерфи.

"Система здравоохранения не предназначена для того, чтобы заботиться лишь о ковид-пациентах. Она предназначена для детей с аппендицитом, людей с сердечными приступами и участниками автомобильных аварий", - сказал декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна Ашиш Джа.

5. С матушкой-природой не следует шутить

Это вообще когда-нибудь было хорошей идеей осознанно инфицироваться? В США многие, возможно, помнят, как родители раньше устраивали "ветряночные вечеринки", чтобы малыши переболели этим недугом еще в детстве. Принимая во внимание то, что взрослые болеют ветряной оспой тяжелее, было принято решение, чтобы дети переболели этим недугом в младенчестве и "разобрались с ним".

"И это была плохая мысль", - говорит доктор Пол Оффит, который создал на данную тему образовательный фильм.