"Может это и к лучшему!": как Турайдская роза переживает пандемию Covid-19

Турайдский музей-заповедник тяжело переживал пандемию ковид-19. Ограничения на массовые мероприятия больно ударили по одной из самых известных латвийских достопримечательностей – количество посетителей снизилось более, чем в два раза. Людей стало меньше, ресурсов тоже, нужно было искать нестандартные решения, чтобы стабилизировать ситуацию.

По словам Заките, музей-заповедник в Турайде это не только старинный замок XIII века, но еще и полсотни гектаров парковых площадей - именно на них было решено сделать ставку в сложный период.

"Сотрудники парка провели огромную работу, чтобы расширить экспозицию за счет объектов на открытом воздухе. Интерактивные визуально-музыкальные объекты, видеостенды позволили по- новому наладить общение посетителей с музеем.

Появились и новые интересные экспонаты, например солнечные часы, которыми пользовались в средневековье, и которыми вновь можно пользоваться, при условии солнечной погоды", - рассказала Заките.

Сейчас музей-заповедник строит планы на лето. Настроение у коллектива немного улучшилось. Появилась надежда на то, что ситуация улучшится.

К тому же, как сказала Гунта Заките, в их истории уже был случай, когда они расстраивались, что не хватало средств на то чтобы отреставрировать ветхое здание управляющего. Но со временем ситуация разрешилась: специалисты выяснили, что этот дом уникален с исторической точки зрения, и в итоге нашлись деньги на его реставрацию. Сегодня этот дом одна из достопримечательной архитектурного ансамбля всего музея-заповедника. "Не надо никогда огорчаться, если что-то не удается - может это и к лучшему", - оптимистично заключила Гунта Заките.