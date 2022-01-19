У Линды Мурниеце новый возлюбленный

"Кто-то в шутку мне гадал. Встречу того, кого давно знаю. Кого-то, кто всегда рядом. Только я не умею смотреть. Это было в шутку. Но теперь это уже не смешно..." - написала Мурниеце и добавила совместный снимок с мужчиной.

Подписчики поспешили поздравить ее в комментариях, пожелав счастья и гармонии.

Напомним, Мурниеце уже трижды была замужем. В октябре на шоу Kad viņas satiekas она призналась, что впервые в жизни одна - дети выросли и разошлись в разные стороны. Мурниеце дала понять, что у нее сейчас нет второй половинки. Она отметила, что не чувствует себя одной, но и не наслаждается одиночеством.

В ноябре 2020 года Линда Мурниеце вышла замуж за лиепайчанина Агриса Фрейбергса, но весной 2021 года развелась.

В разговоре с прессой мужчина отмечал, что не хотел отношений на несколько месяцев, однако так вышло: "По-моему, одним из существенных факторов, который мешал отношениям, было расстояние. Я в стороне Лиепаи, а Линда - в Риге, на расстоянии нескольких сотен километров. В этом возрасте кардинально менять место жительства не каждый может. Это определенно было одной из причин расставания. Расстояние ломает и рушит отношения, если кто-то кардинально не готов менять свою жизнь.

Когда были женаты, мы ездили друг к другу в гости. У нас не было общего дома. У каждого была своя среда, свои тараканы. И тараканы второго трудно принять. Мне было трудно, и думаю, что Линде тоже. У каждого своя жизнь, свои привычки...".