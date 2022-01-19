Начата выдача масок для социально малозащищенных рижан
С сегодняшнего дня социально малозащищенные жители Риги могут получить медицинские маски, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.
С сегодняшнего дня социально малозащищенные жители Риги могут получить медицинские маски, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.
Маски могут получить рижане, которые имеют выданную социальной службой справку о статусе малоимущего или малообеспеченного жителя. Каждый социально малозащищенный рижанин сможет получить одну упаковку с 50 медицинскими масками.
Маски будут выдаваться в 11 пунктах выдачи пакетов продовольственных и гигиенических товаров.
Более подробно о возможностях получения масок можно узнать по бесплатному информационному телефону социальной службы 80005055.