Ср, 19.01.2022
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Денис Васильев, фигурист, призер чемпионата Европы

Начата выдача масок для социально малозащищенных рижан

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С сегодняшнего дня социально малозащищенные жители Риги могут получить медицинские маски, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.

Маски могут получить рижане, которые имеют выданную социальной службой справку о статусе малоимущего или малообеспеченного жителя. Каждый социально малозащищенный рижанин сможет получить одну упаковку с 50 медицинскими масками.

Маски будут выдаваться в 11 пунктах выдачи пакетов продовольственных и гигиенических товаров.

Более подробно о возможностях получения масок можно узнать по бесплатному информационному телефону социальной службы 80005055.


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