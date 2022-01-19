Начата выдача масок для социально малозащищенных рижан

Маски могут получить рижане, которые имеют выданную социальной службой справку о статусе малоимущего или малообеспеченного жителя. Каждый социально малозащищенный рижанин сможет получить одну упаковку с 50 медицинскими масками.

Маски будут выдаваться в 11 пунктах выдачи пакетов продовольственных и гигиенических товаров.