Невероятно "удачливая" родственница Путина

Как утверждают авторы расследования, девичья фамилия Цивилевой - Путина, она дочь двоюродного брата президента России.

В 1990-х годах женщина работала психиатром в местном психиатрическом стационаре, а после вступления Путина на пост президента переехала в Москву и занялась поставками медицинского оборудования.

В 2007 году она вышла замуж за Сергея Цивилева.

Крутой текст. «Агентство» утверждает, что нашло племянницу Путина, которая (шок) успешна и хорошо устроена. Убедительно и показательно.https://t.co/NSH1zNll9l pic.twitter.com/ueJGMfFff6 — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) January 19, 2022

В 2012 году Цивилевы стали владельцами доли компании по добыче угля "Колмар". До этого ни Анна, ни ее муж не были связаны с угольным бизнесом.

Сообщается, что на такую компанию Цивилевы не могли бы заработать, "если ориентироваться на выручку тех фирм, где они трудились". Компания "Колмар" тогда стоила около 400 млн долларов.

Как выяснили журналисты, семейная пара получила актив от друга президента, бизнесмена Геннадия Тимченко - до этого ему принадлежало 60% "Колмара".

Предприятие в прошлом столкнулось с финансовыми сложностями. Но после того, как Цивилевы стали акционерами, оно неоднократно получало государственную поддержку.

Сергей Цивилев стал губернатором Кемеровской области в 2018 году. Анна Цивилева возглавила Совет по вопросам попечительства в социальной сфере.