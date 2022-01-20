В полиции рассказали, как будут контролировать запрет на тканевые маски

Гравите указала, что использование этих индивидуальных средств защиты - в основном ответственность самих жителей и владельцев объектов, например, супермаркетов, мест общепита и заведений культуры.
Полиция отмечает, что уже с самого начала пандемии руководствуется принципом, что первоочередными в контроле соблюдения мер эпидемиологической безопасности являются профилактика и предупреждения.
Полиция применяет установленные законом штрафы только в случае грубого несоблюдения этих требований. Принимая во внимание упомянутое, и новое установленное правительством требование - не исключение.
За несоблюдение связанных с Covid-19 ограничений лицу грозит предупреждение или административный штраф от 10 до 2000 евро, а юридическому лицу - от 140 до 5000 евро.
Напомним, с 25 января в общественных местах можно будет использовать только медицинские маски или респираторы не ниже класса FFP2 без клапана. Таким образом, с этой даты будет запрещено ношение тканевых масок в общественных местах, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.
В то же время допускается, что учащиеся в возрасте 7-12 лет могут не использовать эти средства защиты, если пользуются тканевыми масками. В общественном транспорте дети также смогут продолжать использовать немедицинские маски.
Поправками к правилам отменено исключение о том, что учащиеся 1-3-х классов в учебных помещениях могут вообще не использовать маски для лица, а также исключение о том, что полностью вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди в контролируемом коллективе, например, на рабочем месте, в учебном заведении, любительском коллективе, а также имеющие сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании учащиеся в учебном помещении могут вообще не пользоваться масками, так как в условиях быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса недопустимо, чтобы в местах, где собираются люди, вообще не использовались маски для лица.
Директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства сообщил, что малообеспеченным людям будет выдано по 50 масок, которых должно хватить на двухмесячный период.