В полиции рассказали, как будут контролировать запрет на тканевые маски

Гравите указала, что использование этих индивидуальных средств защиты - в основном ответственность самих жителей и владельцев объектов, например, супермаркетов, мест общепита и заведений культуры.

Полиция отмечает, что уже с самого начала пандемии руководствуется принципом, что первоочередными в контроле соблюдения мер эпидемиологической безопасности являются профилактика и предупреждения.

Полиция применяет установленные законом штрафы только в случае грубого несоблюдения этих требований. Принимая во внимание упомянутое, и новое установленное правительством требование - не исключение.

За несоблюдение связанных с Covid-19 ограничений лицу грозит предупреждение или административный штраф от 10 до 2000 евро, а юридическому лицу - от 140 до 5000 евро.

Напомним, с 25 января в общественных местах можно будет использовать только медицинские маски или респираторы не ниже класса FFP2 без клапана. Таким образом, с этой даты будет запрещено ношение тканевых масок в общественных местах, предусматривают утвержденные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

В то же время допускается, что учащиеся в возрасте 7-12 лет могут не использовать эти средства защиты, если пользуются тканевыми масками. В общественном транспорте дети также смогут продолжать использовать немедицинские маски.

Поправками к правилам отменено исключение о том, что учащиеся 1-3-х классов в учебных помещениях могут вообще не использовать маски для лица, а также исключение о том, что полностью вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди в контролируемом коллективе, например, на рабочем месте, в учебном заведении, любительском коллективе, а также имеющие сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании учащиеся в учебном помещении могут вообще не пользоваться масками, так как в условиях быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса недопустимо, чтобы в местах, где собираются люди, вообще не использовались маски для лица.