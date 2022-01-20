Люди предсказывают смерти знаменитостей: составлен список на 2022-й

The DeathList 2022 составил список из 50 человек, которые, по по мнению прогнозирующих, могут в этом году отойти в мир иной. Лучше всего эти предсказания сработали в 2020 году, когда угадали 20 человек.

В 2021 году правильно была предсказана смерть 12 популярных людей. Среди них были принц Филипп и актриса Бетти Уайт. Стоит отметить, что актриса скончалась в последний день 2021 года - 31 декабря.

В список этого года попали такие знаменитости, как экс-президент США Джимми Картер, политик и предприниматель Михаил Горбачев, телеведущий Дэвид Аттенборо, бывший император Японии Акихито, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, актер Майкл Джон Гэмбон, легенда футбола Пеле и королева Елизавета II. Подробный список тут.

Пеле ФОТО: Reuters/AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Император Акихито ФОТО: KIYOSHI OTA/EPA