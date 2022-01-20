Люди предсказывают смерти знаменитостей: составлен список на 2022-й

Людям всегда немного хочется знать, сколько им отведено на этой Земле. Однако природа решила, что мы об этом не узнаем никогда. Но это не мешает предсказывать день смерти других. Как выяснилось, этим занимается британский сайт The DeathList.
The DeathList 2022 составил список из 50 человек, которые, по по мнению прогнозирующих, могут в этом году отойти в мир иной. Лучше всего эти предсказания сработали в 2020 году, когда угадали 20 человек.
В 2021 году правильно была предсказана смерть 12 популярных людей. Среди них были принц Филипп и актриса Бетти Уайт. Стоит отметить, что актриса скончалась в последний день 2021 года - 31 декабря.
В список этого года попали такие знаменитости, как экс-президент США Джимми Картер, политик и предприниматель Михаил Горбачев, телеведущий Дэвид Аттенборо, бывший император Японии Акихито, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, актер Майкл Джон Гэмбон, легенда футбола Пеле и королева Елизавета II. Подробный список тут.
Как бы то ни было, желаем этим людям крепкого здоровья и чтобы предсказания не сбылись!