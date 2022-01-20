Чт, 20.01.2022
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Вспоминая баррикады 1991 года, Кариньш призвал общество встать плечом к плечу и сегодня

Баррикады 1991 года. Домская площадь ФОТО: Ilgvars Gradovskis

В день памяти баррикад 1991 года премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал латвийское общество и в нынешних сложных обстоятельствах стоять плечом к плечу.

В речи, опубликованной в социальных сетях, Кариньш подчеркивает, что 31 год назад в эти январские дни народ Латвии плечом к плечу встал на защиту независимости страны против бойцов спецподразделений СССР. Тогда это удалось, потому что люди стояли вместе, объединенные общей целью.

Кариньш отметил, что и сегодня государство сталкивается с различными серьезными вызовами - пандемией Covid-19, гибридной атакой на восточной границе страны с Беларусью и потенциальной агрессией России против Украины.

"Как и 31 год назад, когда мы стояли плечом к плечу, я призываю сегодня продолжать в том же духе - стоять твердо и уверенно, потому что мы знаем одно: когда мы вместе, мы можем преодолеть любые трудности",

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- подчеркнул премьер-министр.

В своем обращении политик поблагодарил всех, кто был на  баррикадах и участвовал в защите Латвийского государства в 1991 году. "Спасибо всем тем, кто и сегодня помогает нашей стране обрести силу для противостояния любым внешним вызовам", - сказал Кариньш.


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