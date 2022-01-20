В 2021 году умерло на 17,9% человек больше, чем в 2020-м

В период с 4 января 2021 года до 2 января этого года в Латвии умерли 34 018 человек, что на 5164 больше 2020 года (28 854 человека).

По сравнению с 2019 годом в прошлом году умерло на 22,7% больше жителей, по сравнению с 2018 годом - на 18% больше, по сравнению с 2017 годом - на 18,3% больше, по сравнению с 2016 годом - на 19% больше, а по сравнению с 2015 годом - на 19,5% больше.

По данным ЦСУ, в прошлом году больше всего умерших было в последние две недели октября и первую неделю ноября, а меньше всего - в первой половине и конце августа.

В 2021 году умерло 18 165 женщин, что на 18,1% больше, чем в 2020 году (15 384), и 15 853 мужчины, что на 17,7% больше по сравнению с предыдущим годом (13 470).