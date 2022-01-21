5 глупостей о сексе, в которые до сих пор верят мужчины

Миф: размер имеет значение

Вопреки распространенному мнению, больше не значит лучше. Диаметр и длина полового члена не играют решающей роли в том, насколько мужчина или его вторая половина будут удовлетворены сексуальной жизнью.

Американский уролог Джасмин Бамбат рассказал порталу, что довольно большая часть мужчин "одарена", однако наибольший стресс представляет сравнение себя со звездами из порноиндустрии, что, естественно, "неадекватно".

Миф: сократить свой "период отдыха" можно с помощью пищевых добавок

В Сети можно найти множество продавцов, которые предлагают препараты, которые помогут сократить промежуток между эякуляцией и следующей эрекцией. В основном продавцы заявляют, что "время отдыха" регулирует гормон пролактин, уровень которого могут уменьшить препараты. Это заявление никак научно не обосновано, кроме того, неизвестно, как длительное подавление этого гормона может отразиться на организме мужчины.

Миф: Длительное время без эякуляции может быть опасным для жизни

Хотя и кажется, что этот миф существует лишь в голливудских комедиях, на самом деле есть мужчины, которые волнуются, что отсутствие секса может быть смертельным. Это также можно увидеть по потемнению семенников, так после возбуждения в эту часть тела не поступает должным образом кровь, что обычно происходит после эякуляции. В случае, если наблюдается этот симптом, решение простое - необходимо обеспечить эякуляцию.

Однако резкое и продолжительное изменение цвета яичек может свидетельствовать и о более серьезных проблемах со здоровьем, которые следует обсудить с врачом.

Миф: мужчины никогда не симулируют

Джасмин Брамбат подчеркивает, что мужчины нередко изображают звуки, похожие на оргазм, так как больше не хотят продолжать половой акт. Хотя эякуляцию часто считают признаком мужского оргазма, это не всегда так - достаточно мужчин, которые выделяют небольшое количество спермы. И это вовсе не обязательно означает, что мужчина не получил удовольствия от сексуальной активности!

Миф: преждевременная эякуляция неизлечима