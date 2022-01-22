Источник силы для хорошего дня: как правильно выбирать текстиль для спальни

Хорошая подушка является надежной опорой для позвоночника, но только в том случае, если она достаточно высокая и твердая, чтобы удерживать спину в прямом положении, пока человек спит. Наиболее подходящими для этой цели и наиболее востребованными в настоящее время являются так называемые анатомические подушки с наполнителем из пены с эффектом memory. Они визуально напоминают поролон, адаптируются к позе и изгибам тела спящего и запоминают их, обеспечивая максимальный комфорт во время сна. Существенным преимуществом этих подушек является возможность снимать и стирать чехол.

Подушки с инновационным наполнителем из хлопьев полиэстера мягче, за ними легко ухаживать, они подходят для людей с аллергией или чувствительной кожей. С другой стороны, натуральный наполнитель - перо или пух - хорошо пропускает воздух и для многих до сих пор является наиболее приемлемым типом подушки, хотя и не рекомендуется аллергикам. Если у подушки натуральный наполнитель, скорее всего, это будет смесь пера и пуха. Чем больше пуха, тем дороже подушка, но и тем комфортнее спать. Сочетания могут быть разные - как 50:50, так и другие пропорции, влияющие на свойства подушки. Важен и вес - есть существенная разница между тем, весит подушка 900 граммов или полтора килограмма, и соответственно это тоже влияет на качество сна.

Подушки также могут улучшить сон и за пределами спальни - активным путешественникам пригодятся подушки для путешествий, поддерживающие шею и голову во время сна в неудобных позах, например, сидя.

Часто возникает вопрос, как правильно ухаживать за подушкой с пуховым или перьевым наполнителем. Стирать в стиральной машине не рекомендуется, но можно смело отнести в химчистку, где подушку почистят и высушат так же, как и пуховики, вернув ей пышность и воздушность.

Постельное белье

Если вы не хотите каждый предмет постельных принадлежностей покупать отдельно, есть возможность купить готовые комплекты. Многие ценят удобство покупки комплектов постельного белья. Они доступны для односпальных или двуспальных кроватей и обычно различаются по размеру и количеству наволочек. Если размер одеяла 140х200 см, то оно считается односпальным, поэтому в

комплекте будет только одна наволочка. Пододеяльник размером 160х200 см и более уже считается двуспальным пододеяльником, поэтому и наволочек в комплекте будет две. Простыня обычно не входит в комплект постельного белья, так как люди любят спать под одеялом 200х200 см на матрасе 160х200 см. Конечно, можно постелить более широкую простыню, но ее края будут очень длинными, поэтому выбор простыни остается за клиентом.