Сб, 22.01.2022
Положительная оценка - это "4", а не "1". Анита Муйжниеце, министр образования
Анита Муйжниеце, министр образования
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Тренды
  • Источник силы для хорошего дня: как правильно выбирать текстиль для спальни

Источник силы для хорошего дня: как правильно выбирать текстиль для спальни

ФОТО: Пресс-фото

Обязательное условие успешного дня - крепкий и бодрящий сон, для которого важны несколько факторов: атмосфера умиротворенности, хорошее качество воздуха, удобная кровать и качественные постельные принадлежности. 

Спальня - это тихая гавань, где все должно быть приятным и ласкающим - как визуально, так и на уровне чувств, поэтому выбор правильных одеял, подушек, простыней и даже штор очень важен. 

  • Одеяла

В настоящее время в магазинах представлен широкий ассортимент одеял и подушек, которые сделают каждую спальню самым уютным и комфортным помещением в доме. Один из самых популярных вариантов - одеяла с хлопковым или полиэстеровым наполнителем, но растет спрос и на одеяла из микроволокна, пуха, пера и различных смесовых материалов, подходящие как для детской кроватки, так и для большой двуспальной кровати, чтобы под одним одеялом могли свернуться калачиком оба спящих.

Одеяла с натуральным наполнителем хорошо впитывают влагу, пропускают воздух и обеспечивают теплоизоляцию, а искусственный наполнитель больше подходит аллергикам. Особенно популярны одеяла из хлопка и шелка: они очень мягкие, приятные на ощупь, прохладные летом и теплые зимой. По настоящему суровой зимой пригодятся одеяла из овечьей или верблюжьей шерсти.

  • Подушки

Если одеяло - главное условие тепла и уюта, то подушка - залог хорошего сна. "На первый взгляд может показаться, что все подушки одинаковые, но это совсем не так. Помимо стандартных подушек из хлопка, пера или пуха, есть широкий ассортимент подушек разных размеров из вискозы, микроволокна или пены, как плоских, так и объемных - на разные вкусы спящих", - говорит Виктория Яненко*.

Хорошая подушка является надежной опорой для позвоночника, но только в том случае, если она достаточно высокая и твердая, чтобы удерживать спину в прямом положении, пока человек спит. Наиболее подходящими для этой цели и наиболее востребованными в настоящее время являются так называемые анатомические подушки с наполнителем из пены с эффектом memory. Они визуально напоминают поролон, адаптируются к позе и изгибам тела спящего и запоминают их, обеспечивая максимальный комфорт во время сна. Существенным преимуществом этих подушек является возможность снимать и стирать чехол.

Подушки с инновационным наполнителем из хлопьев полиэстера мягче, за ними легко ухаживать, они подходят для людей с аллергией или чувствительной кожей. С другой стороны, натуральный наполнитель - перо или пух - хорошо пропускает воздух и для многих до сих пор является наиболее приемлемым типом подушки, хотя и не рекомендуется аллергикам. Если у подушки натуральный наполнитель, скорее всего, это будет смесь пера и пуха. Чем больше пуха, тем дороже подушка, но и тем комфортнее спать. Сочетания могут быть разные - как 50:50, так и другие пропорции, влияющие на свойства подушки. Важен и вес - есть существенная разница между тем, весит подушка 900 граммов или полтора килограмма, и соответственно это тоже влияет на качество сна.

Подушки также могут улучшить сон и за пределами спальни - активным путешественникам пригодятся подушки для путешествий, поддерживающие шею и голову во время сна в неудобных позах, например, сидя.

Часто возникает вопрос, как правильно ухаживать за подушкой с пуховым или перьевым наполнителем. Стирать в стиральной машине не рекомендуется, но можно смело отнести в химчистку, где подушку почистят и высушат так же, как и пуховики, вернув ей пышность и воздушность.

  • Постельное белье

Если вы не хотите каждый предмет постельных принадлежностей покупать отдельно, есть возможность купить готовые комплекты. Многие ценят удобство покупки комплектов постельного белья. Они доступны для односпальных или двуспальных кроватей и обычно различаются по размеру и количеству наволочек. Если размер одеяла 140х200 см, то оно считается односпальным, поэтому в

комплекте будет только одна наволочка. Пододеяльник размером 160х200 см и более уже считается двуспальным пододеяльником, поэтому и наволочек в комплекте будет две. Простыня обычно не входит в комплект постельного белья, так как люди любят спать под одеялом 200х200 см на матрасе 160х200 см. Конечно, можно постелить более широкую простыню, но ее края будут очень длинными, поэтому выбор простыни остается за клиентом.

"Комплекты постельного белья представлены в трех ценовых категориях: самые дружественные для кошелька комплекты из синтетических материалов и микроволокна, самые дорогие - сатиновые, льняные и шелковые, ну а средняя категория - хлопковое, полусинтетическое, а также сатиновое постельное белье, сочетающее в себе хорошее качество по доступной цене", - рассказывает Виктория Яненко. Она указывает, что цена постельного белья связана не только с качеством ткани, но и с износостойкостью и типом стирки, что напрямую влияет на долговечность изделия.

С точки зрения функциональности наиболее подходящей тканью для постельного белья является хлопок - приятный на ощупь, достаточно прочный и приятный глазу. Шелк обладает антиаллергическими и терморегулирующими свойствами, но более доступной альтернативой с точки зрения цены является хлопковый сатин. Это плотная ткань с достаточно высоким содержанием хлопка, поэтому она не вытягивается и очень прочная, при этом отлично проводит воздух и влагу.

Поскольку латвийский климат осенью и зимой не очень приятный, у постельного белья есть еще одна важная функция - оно должно быть теплым, а не охлаждающим. Если одеяла недостаточно, популярным выбором будет фланелевое постельное белье. Для постельного белья идеально подходит специальная фланелевая ткань, в состав которой входит хлопок в сочетании со льном - она очень нежная и мягкая, однако при стирке такого постельного белья необходимо тщательно соблюдать инструкции: при неправильной стирке ткань может сваляться.

  • Другие аксессуары

Чтобы спальня радовала и вечером, и утром, когда вы открываете глаза, важно сделать ее уютной и красивой. Утром босые ноги порадует хороший коврик, мягкая овчина или коврик из искусственной кожи с анималистическими узорами экзотических животных. Ковры изготавливаются из вискозы, шерсти, различных синтетических материалов. По цене самые дорогие - шерстяные ковры, но и синтетические ковры сегодня настолько качественные и приятные на ощупь, что не намного отстают от ковров класса premium.

Элегантно будет смотреться помещение, где ковры хорошо гармонируют по цвету и фактуре не только с постельным бельем, но и с портьерами. "Можно приобрести готовые шторы со всеми необходимыми аксессуарами - карнизами, кольцами, крючками, декоративными элементами и т.д. Но можно также купить ткань по душе и узнать об услугах пошива прямо в магазине. Современные продавцы предоставляют полный спектр услуг и готовы создать именно такие шторы, о которых мечтает клиент. Ткани, как и готовые шторы, доступны в широком ассортименте - дневная и ночная портьерная ткань, бархат, различные декоративные ткани, к которым можно подобрать другие аксессуары", - рассказывает Виктория Яненко.

*руководитель категории Kesko Senukai Latvia.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back