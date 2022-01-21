После неудачного маневра Volvo повис на ограждении
В четверг, 20 января, на улице Краста в Риге в результате столкновения двух автомобилей одна из машин, участвовавших в аварии, наехала на ограждение и повисла на нем, сообщает передача Degpunktā.
В четверг, 20 января, на улице Краста в Риге в результате столкновения двух автомобилей одна из машин, участвовавших в аварии, наехала на ограждение и повисла на нем, сообщает передача Degpunktā.
BMW зацепила Volvo и та, не имея возможности остановиться, наехала на ограждение, при этом задняя часть автомобиля повисла в воздухе.
"Все полосы были заняты. Водители перестроились на мост. На третьей полосе движение было наполовину свободным. Он [водитель BMW] стоял во второй полосе, и ему, наверное, нужно было развернуться. Начал движение, мне уже некуда было деваться, - рассказал водитель Volvo. - Тормоза уже не работали. Машина просто по инерции "полетела" вперед".
В салоне Volvo был только водитель, а в BMW - еще и пассажир. Последствия впечатляют - автомобили получили серьезные повреждения, однако люди в аварии не пострадали и даже не нуждались в помощи экстренных служб.
Сотрудники полиции провели на месте аварии несколько часов, поскольку необходимо было дождаться специализированного эвакуатора с соответствующим оборудованием для снятия Volvo с ограждения, движение тем временем было плотным и его нужно было регулировать.